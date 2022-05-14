Президент Финляндии заявил Путину о намерении в ближайшие дни подать заявку в НАТО

Нийнисте отметил, что требования РФ к НАТО и масштабная война с Украиной изменили ситуацию в Финляндии Фото: Sauli Niinistö / Twitter

"Президент Нийнисте рассказал президенту Путину, насколько фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Президент Нийнисте объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО", – говорится в пресс-релизе.

Нийнисте отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность.

"Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность... Финляндия хочет и в будущем корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России", – сказано в сообщении.

По словам Нийнисте, разговор президентов был "прямолинейным, однозначным", лидеры стран избегали напряженности.

Также президент Финляндии выразил свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине, и подчеркнул необходимость мира. "Он также передал сообщения об обеспечении эвакуации мирных жителей, переданные президентом Владимиром Зеленским", – добавили в пресс-службе.

Телефонный звонок был инициирован Финляндией.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9 — Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022

В свою очередь Путин в ходе разговора заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета "был бы ошибочным", поскольку "никаких угроз ее безопасности не существует", сообщили в МИД РФ.

Он также предупредил, что изменение внешнеполитического курса "может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях".

Комментируя ситуацию в Украине, Путин обвинил украинские власти в том, что они якобы "не проявляют заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге" и "фактически приостановили переговорный процесс".