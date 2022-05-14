Президент Финляндии заявил Путину о намерении в ближайшие дни подать заявку в НАТО

"Президент Нийнисте рассказал президенту Путину, насколько фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. Президент Нийнисте объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО", – говорится в пресс-релизе.
Нийнисте отметил, что еще во время их первой встречи в 2012 году он сказал Путину, что каждая независимая нация максимально повышает свою безопасность.
"Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность... Финляндия хочет и в будущем корректно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с тем, что она является соседом России", – сказано в сообщении.
По словам Нийнисте, разговор президентов был "прямолинейным, однозначным", лидеры стран избегали напряженности.
Также президент Финляндии выразил свою глубокую обеспокоенность человеческими страданиями, вызванными войной, которую Россия ведет в Украине, и подчеркнул необходимость мира. "Он также передал сообщения об обеспечении эвакуации мирных жителей, переданные президентом Владимиром Зеленским", – добавили в пресс-службе.
Телефонный звонок был инициирован Финляндией.
I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022
В свою очередь Путин в ходе разговора заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета "был бы ошибочным", поскольку "никаких угроз ее безопасности не существует", сообщили в МИД РФ.
Он также предупредил, что изменение внешнеполитического курса "может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях".
Комментируя ситуацию в Украине, Путин обвинил украинские власти в том, что они якобы "не проявляют заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге" и "фактически приостановили переговорный процесс".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 13 мая заявил, что выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.