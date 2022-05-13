Зампостпреда РФ в ООН заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО они станут "возможной целью для удара" России

"Они знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это будет означать определенные зеркальные шаги с российской стороны. Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью – или возможной целью – для удара", – сказал он.
По словам российского дипломата, НАТО для РФ является "очень недружественным блоком" и "врагом".
В то же время Полянский не считает, что вступление этих стран в НАТО "действительно будет ударом по безопасности России". Он также утверждает, что РФ "готова противостоять угрозам НАТО".
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии Саули Нийнисте приветствовал готовность страны вступить в НАТО.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.