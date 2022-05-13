Зампостпреда РФ в ООН заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО они станут "возможной целью для удара" России

По словам Полянского, НАТО для РФ является "очень недружественным блоком" и "врагом" Фото: EPA

"Они знают, что в тот момент, когда они станут членами НАТО, это будет означать определенные зеркальные шаги с российской стороны. Если на этих территориях будут подразделения НАТО, эти территории станут целью – или возможной целью – для удара", – сказал он.

По словам российского дипломата, НАТО для РФ является "очень недружественным блоком" и "врагом".

В то же время Полянский не считает, что вступление этих стран в НАТО "действительно будет ударом по безопасности России". Он также утверждает, что РФ "готова противостоять угрозам НАТО".