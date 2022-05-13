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Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Эрдоган заявил, что Скандинавские страны являются "чуть ли не пансионатами для террористических организаций"
Эрдоган заявил, что Скандинавские страны являются "чуть ли не пансионатами для террористических организаций"
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом Эрдоган заявил 13 мая, отвечая на вопросы журналистов в Стамбуле, информирует сайт президента Турции.

Он сказал, что Турция следит за развитием событий в этом вопросе, но "положительного мнения нет".

Эрдоган назвал ошибкой принятие Греции в Альянс.

"Мы не хотим совершать ошибку во второй раз. Скандинавские страны, к сожалению, представляют собой чуть ли не пансионаты для террористических организаций", – заявил он, имея ввиду представителей Рабочей партии Курдистана и партии DHKP.

"На данный момент мы не можем принять положительное решение", – подчеркнул он.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.

12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Греция, Швеция, Финляндия
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