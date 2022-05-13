Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Он сказал, что Турция следит за развитием событий в этом вопросе, но "положительного мнения нет".
Эрдоган назвал ошибкой принятие Греции в Альянс.
"Мы не хотим совершать ошибку во второй раз. Скандинавские страны, к сожалению, представляют собой чуть ли не пансионаты для террористических организаций", – заявил он, имея ввиду представителей Рабочей партии Курдистана и партии DHKP.
"На данный момент мы не можем принять положительное решение", – подчеркнул он.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года.
Марин в начале марта заявила, что российская агрессия в Украине как никогда приблизила финскую общественность к НАТО, число его сторонников выросло с 19% до 53%.
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия пригрозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Финляндии приветствовал готовность вступить в НАТО.
12 мая Нийнисте и Марин объявили о поддержке вступления Финляндии в НАТО. По информации СМИ, Финляндия вместе со Швецией подадут заявки на вступление в НАТО одновременно 16 мая.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.