Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган заявил, что Скандинавские страны являются "чуть ли не пансионатами для террористических организаций" Фото: tccb.gov.tr

Он сказал, что Турция следит за развитием событий в этом вопросе, но "положительного мнения нет".

Эрдоган назвал ошибкой принятие Греции в Альянс.

"Мы не хотим совершать ошибку во второй раз. Скандинавские страны, к сожалению, представляют собой чуть ли не пансионаты для террористических организаций", – заявил он, имея ввиду представителей Рабочей партии Курдистана и партии DHKP.

"На данный момент мы не можем принять положительное решение", – подчеркнул он.