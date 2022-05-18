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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ нашли жену оккупанта, заявлявшую о желании "вырезать звезды на спинах" украинских детей. Она работала в детской больнице

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Женщине, по данным СМИ, 30 лет
Женщине, по данным СМИ, 30 лет
Фото: radiosvoboda.org

Журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") идентифицировали жену российского военнослужащего, которая, согласно данным Службы безопасности Украины, заявляла мужу, что готова расстреливать детей из Украины.

Запись разговора оккупанта и его жены, проживающей в приграничном с Украиной российском городе, куда насильственно эвакуируют граждан Украины, СБУ публиковала 11 мая.

На этой записи гражданка РФ рассказывает, что украинские дети отказываются отмечать День Победы и называют его "не своим праздником", делится со своим мужем идеями по поводу пыток украинцев, которых называет "нациками", и подчеркивает, как их ненавидит.

"И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти "нацики" – они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех "‎в Россию едьте, едьте"? Придурков этих… Взяли бы всех там переубивали бы, да и нахер. Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза, и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им письки тоже резала вот так вот, звезды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорила женщина на аудиозаписи. 

На возражение мужчины, что речь идет о детях, она сказала: "Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы". 

По данным "Схем", разговор состоялся 29 апреля и был записан в Харьковской области – в тот момент там находился муж-оккупант. 

Женщину, фигурирующую на записи, зовут Юлия Копытова (в девичестве – Цыганкова). Ее муж – Владимир Копытов. Мужчине 31 год, женщине – 30. Оба – уроженцы Смоленской области. Копытов – из города Ярцево, его жена родилась в селе Пржевальское, сказано в расследовании. 

Журналисты выяснили, что это второй брак 30-летней Копытовой. Также они узнали, что она в 2019 году работала в детской больнице. 

Расследователи связались с фигурантами прослушки. Копытова отказалась говорить, а ее муж отрицал, что на записи слышен голос жены. 

Также журналисты нашли свекровь Копытовой. Та сказала, что с сыном не общается, так как с ним нет связи, а когда ей дали прослушать запись СБУ, заявила: "Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь". 

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Контекст:

9 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в РФ почти 1,2 млн украинцев, среди них не менее 200 тыс. детей.

Теги: СБУ, Людмила Денисова, Харьковская область, больница, Смоленск, дети, женщины, прослушка, мужчины, жена, российские оккупанты
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