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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе в четырех местах идут бои с оккупантами – штаб Объединенных сил

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Оккупанты теряют в Украине живую силу и технику
Оккупанты теряют в Украине живую силу и технику
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По состоянию на 21.00 17 мая Вооруженные силы Украины отбили на Донбассе 12 атак российских оккупантов, бои продолжаются. Об этом проинформировала в Facebook группировка Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на четырех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на Донбассе за сутки были уничтожены три танка, три артиллерийские системы (в том числе одна реактивная система залпового огня), шесть единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей (в том числе с боеприпасами).

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA", – объяснили в группировке Объединенных сил.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/372417048246945

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил вечером 17 мая, что российские оккупанты ведут активные боевые действия на донецком направлении.

На 17 мая, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 27,9 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц военной и боевой техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, война, Донбасс, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
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