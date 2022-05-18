На Донбассе в четырех местах идут бои с оккупантами – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 12 атак врага. Еще на четырех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на Донбассе за сутки были уничтожены три танка, три артиллерийские системы (в том числе одна реактивная система залпового огня), шесть единиц боевой бронированной техники, семь автомобилей (в том числе с боеприпасами).

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили девять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA", – объяснили в группировке Объединенных сил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)