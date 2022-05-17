В ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе – британская разведка

В ведомстве напомнили, что в Черниговской области около 3,5 тыс. зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов российских войск. При этом 80% из них – жилые дома.
"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом пропорциональности. Россия, вероятно, прибегла к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта", – говорится в сообщении.
Британская разведка полагает, что в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит "в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 17 мая, РФ в войне потеряла около 27,9 тыс. личного состава, 1235 танков, 201 самолет, 167 вертолетов и другое.