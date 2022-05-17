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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшие недели РФ, вероятно, продолжит артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в наступлении на Донбассе – британская разведка

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В Черниговской области около 3,5 тыс. зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов российских войск
В Черниговской области около 3,5 тыс. зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов российских войск
Фото: EPA

Россия в войне против Украины, вероятно, начала все больше использовать артиллерию из-за нежелания рисковать боевыми самолетами. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter 17 мая со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве напомнили, что в Черниговской области около 3,5 тыс. зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов российских войск. При этом 80% из них – жилые дома.

"Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом пропорциональности. Россия, вероятно, прибегла к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределы своих собственных линий фронта", – говорится в сообщении. 

Британская разведка полагает, что в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит "в значительной степени полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь набрать обороты в своем наступлении на Донбассе".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 17 мая, РФ в войне потеряла около 27,9 тыс. личного состава, 1235 танков, 201 самолет, 167 вертолетов и другое.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, разведка, Черниговская область, война России против Украины
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