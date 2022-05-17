"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта, воевавшего в Харьковской области

Оккупант, разговаривая с отцом, хвастается пытками украинских военнослужащих и обстрелом села.

"Мы сегодня нех...ево проявили себя: окружили деревню с трех сторон, ...башили. Просто дома нах...й выносили. Стреляли по всему – по домам, по машинам – все! Все дома нахер танками разъ...башили и БТРами. Двое в плен взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД. Ухо одному отрезали. Он говорить не хотел – и ему ухо отрезали. Хах! Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили или БТРом не четвертовали. Это еще нормально, это мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум можно было пальцы отрубить, парочку", – рассказал он.

Отец спросил оккупанта, дают ли им сухпайки, тот ответил, что "как с болота, с России уезжали, – давали", а теперь "изредка кто-то жрет".

Также военнослужащий РФ рассказал, как его сослуживцы ходили в "разведку" и принесли продукты питания, которые отобрали у местного населения.

"По людям прошлись… Смысл им залупаться? У нас стволы, танк. Если кто залупнется – минус дом – и живи как хочешь", – объяснил он.

Отец спросил: "А так можно?" "Нужно", – ответил оккупант.

В СБУ обращают внимание, что отца не возмущают нечеловеческие поступки сына. "Он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с "грузом "200". Тем временем украинские защитники делают свое дело: выбивают врага на харьковском направлении, чтобы продвинуться к границе с РФ", – добавили в спецслужбе.