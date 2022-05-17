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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта, воевавшего в Харьковской области

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Оккупант рассказывал отцу, как его подразделение "проявило" себя, накрыв огнем село
Оккупант рассказывал отцу, как его подразделение "проявило" себя, накрыв огнем село
Фото: ЕРА (архив)

Пресс-центр Службы безопасности Украины 17 мая обнародовал очередной перехват разговора российских оккупантов, в этот раз – беседы военнослужащего РФ, воевавшего в Харьковской области.

Оккупант, разговаривая с отцом, хвастается пытками украинских военнослужащих и обстрелом села.

"Мы сегодня нех...ево проявили себя: окружили деревню с трех сторон, ...башили. Просто дома нах...й выносили. Стреляли по всему – по домам, по машинам – все! Все дома нахер танками разъ...башили и БТРами. Двое в плен взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД. Ухо одному отрезали. Он говорить не хотел – и ему ухо отрезали. Хах! Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили или БТРом не четвертовали. Это еще нормально, это мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум можно было пальцы отрубить, парочку", – рассказал он. 

Отец спросил оккупанта, дают ли им сухпайки, тот ответил, что "как с болота, с России уезжали, – давали", а теперь "изредка кто-то жрет". 

Также военнослужащий РФ рассказал, как его сослуживцы ходили в "разведку" и принесли продукты питания, которые отобрали у местного населения. 

"По людям прошлись… Смысл им залупаться? У нас стволы, танк. Если кто залупнется – минус дом – и живи как хочешь", – объяснил он. 

Отец спросил: "А так можно?" "Нужно", – ответил оккупант. 

В СБУ обращают внимание, что отца не возмущают нечеловеческие поступки сына. "Он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может получить место в рефрижераторе с "грузом "200". Тем временем украинские защитники делают свое дело: выбивают врага на харьковском направлении, чтобы продвинуться к границе с РФ", – добавили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/5480462748631951/

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время силам обороны удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области, а на одном из участков – выйти на государственную границу.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьковская область, спецслужбы, военнослужащий, отец, российские оккупанты
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