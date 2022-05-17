СБУ установила 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области

СБУ также опубликовала фото одного из военных, которому заочно объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.
Его зовут Фассахов Булат Ленаревич, ему 21 год. Солдат – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России.
По данным следствия, во время оккупации одного из населенных пунктов этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.
"В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками", – говорится в сообщении СБУ.
В апреле украинские правоохранители объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны 10 российским военным, пытавшим мирных жителей Бучи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.
В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.
Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.