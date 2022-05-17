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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области

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СБУ расследует преступления российских военных в Киевской области
СБУ расследует преступления российских военных в Киевской области
Фото: depositphotos.com

СБУ заявляет, что установила уже 1140 российских захватчиков, которых спецслужба считает причастными к зверствам против мирного населения в Киевской области. Сообщение опубликовано в Telegram СБУ.

СБУ также опубликовала фото одного из военных, которому заочно объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Его зовут Фассахов Булат Ленаревич, ему 21 год. Солдат – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России.

По данным следствия, во время оккупации одного из населенных пунктов этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

"В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками", – говорится в сообщении СБУ.

В апреле украинские правоохранители объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны 10 российским военным, пытавшим мирных жителей Бучи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

Теги: СБУ, оккупация, Татарстан, изнасилование, Киевская область, война России против Украины, подозрение, российские военные, российские оккупанты
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