СБУ установила 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области

СБУ также опубликовала фото одного из военных, которому заочно объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны.

Его зовут Фассахов Булат Ленаревич, ему 21 год. Солдат – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России.

По данным следствия, во время оккупации одного из населенных пунктов этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

"В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками", – говорится в сообщении СБУ.

В апреле украинские правоохранители объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны 10 российским военным, пытавшим мирных жителей Бучи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)