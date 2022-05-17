В Киевской области под Макаровым нашли новую братскую могилу: трое расстрелянных, один из них – гражданин Чехии

"В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли на обочине дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян", – сказано в сообщении полиции.

Сообщается, что в яме нашли тела трех мужчин, они были расстреляны. Рядом с захоронением была растяжка с гранатой "Ф-1", оставленная российскими военными.

"Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – это гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Установлено, что гражданин Чехии еще до войны работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий приехал в Украину помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца остались жена и брат.

Также неподалеку от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой российских военных стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Впоследствии выяснилось, что оккупанты раздели и расстреляли его. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

"Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища", – рассказал Небытов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)