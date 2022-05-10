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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскому офицеру объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением в Броварском районе – Офис генпрокурора

Минобороны РФ называло Струева "образцом мужества и героизма"
Минобороны РФ называло Струева "образцом мужества и героизма"
Фото: gp.gov.ua

Старшему лейтенанту российской армии украинское следствие объявило о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Речь идет о командире мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ.

"В марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Мокрец, подозреваемый совместно с другими российскими военными взял в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях. Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Он потребовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов теробороны. Не получив необходимых данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и избивал пострадавших по лицу и по голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили избивать и заставили спуститься в подвал", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что на сайте минобороны России этот офицер вооруженных сил РФ отмечен как "образец мужества и героизма для других военнослужащих", участвовавших в военной агрессии против Украины.

Подозрение российскому офицеру объявили по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ведомстве призвали граждан, которые узнали этого военного и имеют информацию о его причастности к другим преступлениям, присылать доказательства на хаб warcrimes.gov.ua или сообщать по телефонам 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что речь идет об Антоне Струеве.

"Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, который был уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в издевательствах над военнопленным и над священником в селе Богдановка", – написала она.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/385222296948778

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками и следами пыток.

3 мая пресс-служба Национальной полиции сообщила, что было найдено еще 20 тел убитых украинцев в Бородянке. Всего на экспертизу отправили тела 1235 погибших в Киевской области мирных жителей.

Теги: Россия, Киевская область, Бровары, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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