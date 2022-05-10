Российскому офицеру объявили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением в Броварском районе – Офис генпрокурора

Речь идет о командире мотострелковой роты 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил РФ.

"В марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Мокрец, подозреваемый совместно с другими российскими военными взял в плен двух мирных жителей, которые не имели оружия и не участвовали в боевых действиях. Старший лейтенант во время незаконного допроса унижал пленных. Он потребовал от мужчин предоставить информацию относительно других проукраински настроенных жителей села, военнослужащих ВСУ и бойцов теробороны. Не получив необходимых данных, оккупант надел тактические перчатки с пластиковыми вставками и избивал пострадавших по лицу и по голове. По его приказу пленные сняли с себя всю одежду, после чего их продолжили избивать и заставили спуститься в подвал", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что на сайте минобороны России этот офицер вооруженных сил РФ отмечен как "образец мужества и героизма для других военнослужащих", участвовавших в военной агрессии против Украины.

Подозрение российскому офицеру объявили по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В ведомстве призвали граждан, которые узнали этого военного и имеют информацию о его причастности к другим преступлениям, присылать доказательства на хаб warcrimes.gov.ua или сообщать по телефонам 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что речь идет об Антоне Струеве.

"Этот командир роты – уже третий военнослужащий этой "миротворческой" бригады РФ, который был уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны в Броварском районе. Еще двое его сослуживцев разоблачены в издевательствах над военнопленным и над священником в селе Богдановка", – написала она.