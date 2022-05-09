Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктов для жителей Киева

Прежде всего наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей. В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 37 тыс. продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тыс. человек, сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркивают в Фонде.

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