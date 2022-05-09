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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктов для жителей Киева

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: segodnya.ua

Фонд Рината Ахметова направил очередную 1 тыс. продуктовых наборов в территориальный центр социального обслуживания Деснянского района Киева, сообщило издание "Сегодня".

Прежде всего наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных и одиноких матерей. В общей сложности для жителей столицы Фонд Рината Ахметова уже передал более 37 тыс. продуктовых наборов. Всего такие наборы от Фонда получат 200 тыс. человек, сказано в сообщении.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, подчеркивают в Фонде.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: продукты, Киевская область, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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