Во Львове задержали мужчин, пытавшихся продать каски и бронежилеты, полученные в качестве гуманитарной помощи

По данным следствия, жители региона организовали незаконную схему по продаже бронежилетов и касок, прибывших в Украину в качестве гуманитарной помощи.
"Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Затем через банковские терминалы и отделения денежные средства выводили со счетов. По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты, военные каски, денежные средства и другие доказательства", – отметили в сообщении.
Правоохранители открыли производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).
Фигурантам планируют сообщить о подозрении и избрать для них меру пресечения.
Офис генпрокурора не называет фамилии фигурантов, однако 5 мая Lviv.Media и "Украинская правда" написали, что во Львовской области задержали президента Международного инвестиционного офиса, бывшего главу управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации Романа Матиса и главного редактора издания Mind.ua Евгения Шпитко.
Задержанные продавали гуманитарную помощь и снаряжение, которые предназначались для военных Вооруженных сил Украины, присваивали пожертвования, перечисляли их на счета общественной организации "Юридическая сотня" и на собственные банковские счета, а потом выводили средства через банковские терминалы и отделения.