Во Львове задержали мужчин, пытавшихся продать каски и бронежилеты, полученные в качестве гуманитарной помощи

По данным следствия, жители региона организовали незаконную схему по продаже бронежилетов и касок, прибывших в Украину в качестве гуманитарной помощи.

"Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Затем через банковские терминалы и отделения денежные средства выводили со счетов. По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты, военные каски, денежные средства и другие доказательства", – отметили в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам планируют сообщить о подозрении и избрать для них меру пресечения.