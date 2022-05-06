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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львове задержали мужчин, пытавшихся продать каски и бронежилеты, полученные в качестве гуманитарной помощи

По данным следствия, фигуранты присваивали добровольные пожертвования благотворителей
По данным следствия, фигуранты присваивали добровольные пожертвования благотворителей
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Во Львове двое мужчин пытались продать гуманитарную помощь на 535 тыс. грн. Об этом сообщил 6 мая в Facebook Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, жители региона организовали незаконную схему по продаже бронежилетов и касок, прибывших в Украину в качестве гуманитарной помощи.

"Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Затем через банковские терминалы и отделения денежные средства выводили со счетов. По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты, военные каски, денежные средства и другие доказательства", – отметили в сообщении.

Правоохранители открыли производство по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины). 

Фигурантам планируют сообщить о подозрении и избрать для них меру пресечения.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/364366742392832

Контекст:

Офис генпрокурора не называет фамилии фигурантов, однако 5 мая  Lviv.Media и "Украинская правда" написали, что во Львовской области задержали президента Международного инвестиционного офиса, бывшего главу управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации Романа Матиса и главного редактора издания Mind.ua Евгения Шпитко.

Задержанные продавали гуманитарную помощь и снаряжение, которые предназначались для военных Вооруженных сил Украины, присваивали пожертвования, перечисляли их на счета общественной организации "Юридическая сотня" и на собственные банковские счета, а потом выводили средства через банковские терминалы и отделения.

Теги: Львов, Украина, военные, пожертвование, обыск, бронежилеты, гуманитарная помощь, правоохранители, подозрение, Офис генпрокурора, продажа
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