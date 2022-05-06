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Гендиректор больницы в Черновицкой области использовал для обогащения пять "скорых" из гуманитарной помощи – ОГП

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Гендиректора больницы, подозреваемого в незаконном использовании "скорых", задержали
Гендиректора больницы, подозреваемого в незаконном использовании "скорых", задержали
Фото: Поліція Чернівецької області / Facebook

Украинские правоохранители разоблачили генерального директора больницы в Черновицкой области на незаконном использовании пяти автомобилей скорой помощи, которые были доставлены в Украину как гуманитарная помощь. Об этом пресс-центр Офиса генерального прокурора сообщил 6 мая.

"По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды Вооруженных сил Украины и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде пяти карет "скорой" для личного обогащения. После прибытия на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам", – говорится в релизе. 

Действия чиновника квалифицировали по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). 

Также в рамках расследования этого уголовного производства полицейские задокументировали получение им 16 тыс. грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества больницы (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). По этой статье ему уже сообщили о подозрении.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/364338629062310

Пресс-служба управления Нацполиции в Черновицкой области проинформировала, что директора больницы задержали. 

16 тыс. грн, по информации правоохранителей, он получил за транспортировку пациента на одном из автомобилей скорой помощи. 

"Перевозить больного в другую область чиновник поручил своему родному брату, который не является работником медицинского учреждения и не имеет права управлять спецтранспортом", – отметили в полиции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: больница, гуманитарная помощь, Черновицкая область, скорая помощь, подозрение, больницы, Нацполиция, имущество, Офис генпрокурора
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