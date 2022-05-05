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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал почти 1,2 млрд за 70 дней войны на помощь ВСУ и гуманитарные проекты

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Основные усилия группа направила на помощь ВСУ, теробороне и Национальной полиции
Основные усилия группа направила на помощь ВСУ, теробороне и Национальной полиции
Фото: metinvest.media

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского за более чем два месяца войны направила уже 1,176 млрд гривен на проекты помощи Украине и украинцам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основные усилия группа направила на помощь ВСУ, теробороне и Национальной полиции, отметили в компании. Суммарно 100 тысяч бронежилетов будут переданы защитникам Украины. Это позволит закрыть значительную потребность всех сил обороны Украины. Компания покупает за рубежом бронесталь, а также овладела производством собственной спецстали. Мощности "Метинвеста" позволяют производить более 20 тонн спецстали для бронежилетов еженедельно. Также компания закупила за границей готовые бронежилеты. Также закуплено 1100 тепловизоров, свыше 8100 касок, более 25 тысяч медицинских турникетов и аптечек, примерно 20 дронов, свыше 110 единиц автотранспорта, изготовлено 60 тысяч противотанковых ежей и свыше 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники.

Вместе с компанией ДТЭК (энергетический бизнес СКМ) группа "Метинвест" стала одним из основателей гуманитарного проекта "Спасаем жизнь". Работа проекта координируется с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского. Проект покупает и доставляет гуманитарные грузы, прежде всего пищевые продукты, из Европы в Украину. За два месяца около 30 тысяч человек получили помощь.

Отдельное направление – программа медицинской помощи в тесном сотрудничестве с Минздравом в Запорожье, Кривом Роге, Каменском, Покровске и Авдеевке, объединяющая закупку и передачу тысяч наборов медикаментов, а также приобретение медицинского оборудования для больниц и амбулаторий.

Для помощи сотрудникам в Запорожье открыли Центр реабилитации и реинтеграции, где переселенцы могут получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы или переучиться. Второй центр открывается в Каменском. В общей сложности на предприятиях "Метинвеста" подготовили более 4000 вакансий для мариупольцев и авдеевцев. Также в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске обустроено 6000 мест для проживания работников и их семей, сообщили в "Метинвесте".

Теги: ДТЭК, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины
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