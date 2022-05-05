Экс-чиновника Львовской ОГА и главреда украинского издания задержали по подозрению в разворовывании гуманитарки – СМИ

Об этом сообщили 5 мая источники издания lviv.media, факт задержания подтверждают также собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По информации lviv.media, Шпитко и Матиса задержали по подозрению в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины).

Задержанные продавали гуманитарку и снаряжение, которые предназначались для военных Вооруженных сил Украины, присваивали пожертвования, перечисляли на счета общественной организации "Юридическая сотня" и на собственные банковские счета, а потом выводили средства через банковские терминалы и отделения, говорят собеседники издания.

Шпитко и Матиса задержали якобы на горячем – во время получения денег и передачи военного снаряжения.