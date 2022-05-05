ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-чиновника Львовской ОГА и главреда украинского издания задержали по подозрению в разворовывании гуманитарки – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанные якобы продавали снаряжение, которое предназначалось для украинских военных
Задержанные якобы продавали снаряжение, которое предназначалось для украинских военных
Фото: lviv.media

Президента Международного инвестиционного офиса, бывшего главу управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко задержали во Львовской области.

Об этом сообщили 5 мая источники издания lviv.media, факт задержания подтверждают также собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах. 

По информации lviv.media, Шпитко и Матиса задержали по подозрению в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины). 

Задержанные продавали гуманитарку и снаряжение, которые предназначались для военных Вооруженных сил Украины, присваивали пожертвования, перечисляли на счета общественной организации "Юридическая сотня" и на собственные банковские счета, а потом выводили средства через банковские терминалы и отделения, говорят собеседники издания. 

Шпитко и Матиса задержали якобы на горячем – во время получения денег и передачи военного снаряжения. 

https://www.facebook.com/lvv.media/videos/5074224032656743/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: кража, Львовская область, гуманитарная помощь, задержание, подозрение, хищение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
  "Такого говна в свою сторону я не видела за всю жизнь". Алена Винницкая рассказала об атаке ботов после того, как высказалась о Путине
"Путин х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Путин – х...йло". Бабкин презентовал песню "Победная". Видео
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  Melovin ответил Могилевской на предложение о трех государственных языках после войны
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
  "Они уже там такое делали!" Билык заявила, что поселившиеся в ее доме под Бучей российские оккупанты уничтожили все ее вещи
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью". Харчишин сообщил, что ушел от жены
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
"Полноценный гуманитарный коридор необходим для спасения жизней". Элтон Джон призвал мир помочь жителям Мариуполя
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
  Фагот из ТНМК об украинцах, которые уклоняются от службы: Нет ничего страшнее, чем идти в бой с тем, кто не хочет или очень боится
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Ночью ощущения депрессивные. А утром – солнечно, девушки улыбаются". Богдан рассказал, как провел ночь в обстреливаемом РФ Харькове
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
"Это уничтожит тебя". Жена Ступки пригрозила разрушить его карьеру после того, как он рассказал подробности ее романа с американцем
  Библив о Безрук: Галя абсолютно наша, абсолютная украинка
  Библив о Безрук: Галя – абсолютно наша, абсолютная украинка
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
  "Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
Галкин записал первое обращение после скандала с Симоньян
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (995920)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (134097)
3
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (79563)
4
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (56918)
5
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (56032)
6
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (55442)
7
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (34592)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (24789)
 
 
 
 