Подростку из Славянска сообщили о подозрении в государственной измене – Офис генпрокурора

"Сообщено о подозрении несовершеннолетнему гражданину Украины в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также по отношению к нему [...] применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", – сказано в сообщении.

По данным следствия, подросток в апреле "добровольно сотрудничал с оккупационной армией РФ".

"С помощью мессенджера Telegram юноша передавал представителю страны-агрессора информацию о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области. Полученная от подозреваемого информация использовалась во время военной агрессии против Украины", – объяснили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)