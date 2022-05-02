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Житель Львовской области продал волонтерам непригодные пластины для бронежилетов – Офис генпрокурора

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Фигурант связался с волонтерами, которые помогают добровольческим батальонам, и предложил купить пластины из бронированной стали
Фигурант связался с волонтерами, которые помогают добровольческим батальонам, и предложил купить пластины из бронированной стали
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Львовской области, который продавал волонтерам непригодные для бронежилетов пластины. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, мужчина через Instagram связался с волонтерами, которые помогают добровольческим батальонам, и сказал им, что может продать металлические пластины из бронестали.

"При этом он уверял, что они полностью соответствуют стандартам для бронежилетов. В дальнейшем, войдя в доверие к волонтерам, подозреваемый под видом таких бронепластин продавал волонтерам пластины из обычного металла, непригодные для военных целей", – отметили в сообщении.

На какую сумму он продал пластин, в ОГПУ не уточнили.

Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Мера пресечения для фигуранта пока не избрана.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/361740649322108

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Львов, Украина, военные, следствие, бронежилеты, мошенничество, волонтеры, правоохранители, батальон, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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