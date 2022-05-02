Житель Львовской области продал волонтерам непригодные пластины для бронежилетов – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина через Instagram связался с волонтерами, которые помогают добровольческим батальонам, и сказал им, что может продать металлические пластины из бронестали.
"При этом он уверял, что они полностью соответствуют стандартам для бронежилетов. В дальнейшем, войдя в доверие к волонтерам, подозреваемый под видом таких бронепластин продавал волонтерам пластины из обычного металла, непригодные для военных целей", – отметили в сообщении.
На какую сумму он продал пластин, в ОГПУ не уточнили.
Прокуратура открыла производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Мера пресечения для фигуранта пока не избрана.
Война России против Украины. Главное (обновляется)