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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" передал ВСУ 8 тыс. бронепластин для более чем 4 тыс. боронежилетов

Группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов
Группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов
Фото: Метінвест / Facebook

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского уже передала Вооруженным силам Украины и территориальной обороне порядка 8 тыс. бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тыс. бронежилетов. Об этом в эфире канала Freedom заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

По его словам,, группа оказывает системную и комплексную помощь армии.

"Помимо этого, мы освоили производство бронепластин на наших предприятиях: на текущий момент произведено и передано уже более 8 тыс. бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тыс. жилетов. Эти бронепластины держат калибры 7,62 и 5,45 – это проверяли военные, и мы слышали об этих пластинах очень хорошие отзывы. Помимо этого, "Метинвест" безоплатно предоставит 900 тонн специальной стали. И из этой стали будут произведены пластины, которые смогут обеспечить комплектацию еще порядка 90 тыс. жилетов. А еще 10 тыс. жилетов мы купили непосредственно у производителей", – отметил он.

По словам Мироненко, все это позволит существенно снизить дефицит бронежилетов у военных, которые сражаются с российскими оккупантами. Кроме того, компания передала ВСУ и территориальной обороне уже несколько сотен единиц колесной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов. Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено €10 млн евро. Уже купили 10 тысяч бронежилетов, более 8 тысяч касок, около 25 тысяч медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров, сообщили в компании.

С начала войны "Метинвест" вместе с партнерами передал около 50 тыс. противотанковых ежей, более 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники и противодесантных ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов, сообщили в компании.

Теги: Метинвест, бронежилеты, война России против Украины, Александр Мироненко
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