"Метинвест" Ахметова предоставит пластины для 100 тыс. бронежилетов

"Мы не только выплавляем сталь для бронежилетов, но и закупаем эту сталь в Европе, поставляем в Украину и затем нарезаем такие пластины для бронежилетов. Сейчас уже мы завозим и выплавляем сталь достаточно для 80 тыс. бронежилетов. Большинство этих пластин уже передается ВСУ", – рассказал он.

По его словам, входящий в "Метинвест" комбинат "Азовсталь" в Мариуполе уже стал символом борьбы с оккупантами, когда производил броню для всего Советского Союза. Что касается касок, то в Украине невозможно их производить, поэтому компания закупает их за границей.

"Каски мы закупаем за границей и завозим в Украину. Порядка 10 тыс. касок мы уже закупили, и они уже доставляются в ВСУ и тероборону", – сообщил он.

Рыженков подчеркнул, что "Метинвест" поддерживает связь с Генеральным штабом и командующим Сухопутными силами ВСУ.

"Они нам говорят, куда лучше поставлять и бронежилеты, и каски. А вчера, например, мы поставили дроны. То есть мы в полной коммуникации с ВСУ и реагируем на нужды, которые у них есть", – рассказал руководитель компании.

Он также сообщил, что более 3 тыс. сотрудников компании были призваны в ряды защитников: их компания также обеспечивает всеми необходимыми средствами защиты.