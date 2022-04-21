"Метинвест" Ахметова передал военным дроны и тепловизор

"Господин глава [Киевской областной военной администрации] обратился к бизнесу с этим вопросом – очень оперативно на это среагировала группа "Метинвест" Рината Ахметова. Через несколько дней были куплены дроны, тепловизоры, ночники. Сейчас передаем ВСУ в Донецкую, Луганскую область. Завтра утром уже будет на боевых позициях", – цитирует пресс-служба советника главы Киевской областной военной администрации Олега Матвиенко.

Контекст:

Группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов. Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено €10 млн. Уже купили 10 тыс. бронежилетов, более 8 тыс. касок, около 25 тыс. медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров, сообщили в компании.

С начала войны "Метинвест" вместе с партнерами передал около 50 тыс. противотанковых ежей, более 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники и противодесантных ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов, сообщили в компании.