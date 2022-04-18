Ахметов передал на фронт очередные 2700 бронежилетов

"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четвертую тысячу бронежилетов и касок. В настоящее время мы передаем бронежилеты на киевское направление. Завтра будем передавать на направление Изюма", – рассказал спикер председателя Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

Помимо бронежилетов и касок, компания закупает и передает воинам дроны, квадрокоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, идущие непосредственно на передовую.

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