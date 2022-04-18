Ахметов передал на фронт очередные 2700 бронежилетов

"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четвертую тысячу бронежилетов и касок. В настоящее время мы передаем бронежилеты на киевское направление. Завтра будем передавать на направление Изюма", – рассказал спикер председателя Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.
Помимо бронежилетов и касок, компания закупает и передает воинам дроны, квадрокоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, идущие непосредственно на передовую.
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Группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов. Кроме стали для бронеплит, "Метинвест" закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено €10 млн. Уже купили 10 тыс. бронежилетов, более 8 тыс. касок, около 25 тыс. медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров, сообщили в компании.
С начала войны "Метинвест" вместе с партнерами передал около 50 тыс. противотанковых ежей, более 20 тыс. шипованных цепей против колесной техники и противодесантных ежей, 20 тонн катанки для производства мобильных бастионов, сообщили в компании.