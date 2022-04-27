Журналистам в Киеве передали 60 турникетов и 30 бронежилетов, которые изготовил благотворительный фонд бизнесмена Черняка – НСЖУ

В НСЖУ сообщили, что о передаче сотрудникам СМИ дополнительных бронежилетов договорилась главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Бронежилеты изготовлены благотворительным фондом "Защити жизнь" бизнесмена Евгения Черняка.

"Мы производим бронежилеты класса защиты 4+ и бесплатно передаем их Вооруженным силам Украины. Безусловно, и журналисты для всех нас очень важны, ведь благодаря вам мир узнал о Буче, Мариуполе, других событиях войны. Вы работаете в опасных местах, и поэтому по обращению Национального союза журналистов Украины мы передаем сертифицированные бронежилеты и турникеты. Защитные пластины бронежилетов – из стали, которую мы закаляли, гнули, делая эти бронепластины. Мы отстреливали бронежилеты, отдавали на баллистическую экспертизу, сами сшивали плитоноски. Я надеюсь, они вам не пригодятся, но пусть лучше они будут у вас, защищая ваши жизни", – сказал директор фонда Денис Кульчицкий.

Член правления НСЖУ Евгений Лопушинский передал комплекты 14 журналистам по заявкам их СМИ. Также их отправят по запросам журналистов в регионы.

"Журналисты фиксируют военные преступления захватчиков, разоблачают ложь кремлевских пропагандистов, поэтому мишенями и жертвами атак россиян являются работники СМИ. Наша общая обязанность – защитить и профессию, и мужественных журналистов", – сказал глава Нацсоюза журналистов Сергей Томиленко.