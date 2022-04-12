На войне в Украине погибли 20 медийщиков. Список

"Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 медийщиков (на 3 апреля). Среди них также представители иностранных СМИ. 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Детинец", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20-я смерть", – написал он.
Среди погибших сотрудников СМИ:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Офис генпрокурора сообщал, что на утро 11 апреля погибли 183 ребенка, 342 ранены. По данным ООН на 11 апреля, подтверждены 1842 жертвы и 2493 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по данным властей, погибли почти 5 тыс. человек. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.