На войне в Украине погибли 20 медийщиков. Список

"Только по официальным данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибли 18 медийщиков (на 3 апреля). Среди них также представители иностранных СМИ. 8 апреля стало известно о гибели журналиста и писателя Евгения Баля, а 12 апреля – о расстреле сотрудника популярного в Чернигове телеканала "Детинец", видеоинженера Романа Нежиборца. Это уже 20-я смерть", – написал он.

Среди погибших сотрудников СМИ: