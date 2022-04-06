В забор посольства России в Бухаресте врезался автомобиль. Водитель погиб

Источники, близкие к следствию, рассказали Digi24, что наезд был преднамеренным. Водитель направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение.

По данным журналистов, за рулем был Богдан Драгич, он занимал один из высоких постов в компании Tata (индийский автопроизводитель, работающий в Румынии).

По версии Digi24, после того, как автомобиль врезался в забор, дежурный жандарм приказал водителю покинуть машину, однако тот "что-то выкрикнул" в ответ и поджег себя. Спасти Драгича не удалось. Издание Mediafax уточняет, что последним сообщением в соцсетях Драгича было такое: "Я украинец".

Un * ofer a intrat cu ma * ina în gardul Ambasadei Rusiei la Bucure * ti * i a murit carbonizat - https://t.co/JFadHfAESu pic.twitter.com/AdVp9vD8QT — livearad (@Livearadro) April 6, 2022

Газета Timpul опубликовала в Twitter видео с горящим автомобилем.