"Не было понимания, что марафон – это объединяющий формат". Корниенко рассказал, почему "Еспресо", "Прямий" и "5 канал" выключили из цифрового эфира

У Корниенко спросили, из-за чего выключили каналы, хотя сначала было решение, что они должны участвовать в совместном телемарафоне.
"Почему технически выключили, это нужно спрашивать у концерна. Что касается телемарафона, то я не скажу, что великий эксперт, но, как нам объяснял [министр культуры и информационной политики] Александр Ткаченко, с ними [телеканалами] действительно был непростой разговор и не было до конца понимания, что марафон – это объединяющий формат, и с их стороны была позиция, что часть в марафоне, а часть контента все равно будут показывать свою. Понятно, что из этого пытаются сделать политическую историю, потому что руководители каналов – депутаты парламентской фракции", – заявил Корниенко.
По его мнению, этот вопрос "важен, но не самый важный".
"Можно всегда найти понимание. Вопрос не только с этими каналами, есть вопросы и с каналом "Рада", который финансируется непонятно откуда, потому что расходы на него не защищены и в условиях военного положения не в приоритете. Есть вопросы вообще с медиарынком, потому что рекламы нет... Конкретных разговоров не слышал, но рекламного рынка нет, а у них там несколько тысяч человек работает. Понятно, что владельцы их как-то поддерживают внутри холдинга, но так долго не может продолжаться. Марафон позволяет каналам сделать производство дешевле", – сказал политик.
На вопрос, почему на марафоне выступают преимущественно спикеры "от власти", а многие ведущие раньше работали на пророссийских каналах, продвигая пророссийские нарративы, Корниенко ответил, что "в рамках медиарынка вообще лучше не задавать этот вопрос".
"Можно вспомнить Алексея Семенова, который делал "112", а затем "Прямий", а затем консультировал перезапуск "Рады". У нас условно 100 ведущих и 15 каналов, понятно, что эти ведущие туда-сюда ходят. Это вопрос не марафона, а в целом нашего медиасообщества (медіаспільноти), воздержусь от созвучного термина", – заявил Корниенко.
Он также отметил, что прямого эфира "Рады" во время военного положения не будет и по причинам безопасности, и из-за того, что марафон не предусматривает прямого эфира.
Марафон "UАразом" транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте.
19 марта Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".
"В условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", – говорилось в указе о единой информационной политике. Нацсовету рекомендовалось принять меры для выполнения этого положения.
После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий", которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к проекту, отмечает "Детектор медиа".