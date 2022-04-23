"Не было понимания, что марафон – это объединяющий формат". Корниенко рассказал, почему "Еспресо", "Прямий" и "5 канал" выключили из цифрового эфира

Корниенко о ведущих с пророссийских каналов на марафоне: У нас условно 100 ведущих и 15 каналов, понятно, что эти ведущие туда-сюда ходят Фото: Олександр Корнієнко / Facebook

У Корниенко спросили, из-за чего выключили каналы, хотя сначала было решение, что они должны участвовать в совместном телемарафоне.

"Почему технически выключили, это нужно спрашивать у концерна. Что касается телемарафона, то я не скажу, что великий эксперт, но, как нам объяснял [министр культуры и информационной политики] Александр Ткаченко, с ними [телеканалами] действительно был непростой разговор и не было до конца понимания, что марафон – это объединяющий формат, и с их стороны была позиция, что часть в марафоне, а часть контента все равно будут показывать свою. Понятно, что из этого пытаются сделать политическую историю, потому что руководители каналов – депутаты парламентской фракции", – заявил Корниенко.

По его мнению, этот вопрос "важен, но не самый важный".

"Можно всегда найти понимание. Вопрос не только с этими каналами, есть вопросы и с каналом "Рада", который финансируется непонятно откуда, потому что расходы на него не защищены и в условиях военного положения не в приоритете. Есть вопросы вообще с медиарынком, потому что рекламы нет... Конкретных разговоров не слышал, но рекламного рынка нет, а у них там несколько тысяч человек работает. Понятно, что владельцы их как-то поддерживают внутри холдинга, но так долго не может продолжаться. Марафон позволяет каналам сделать производство дешевле", – сказал политик.

На вопрос, почему на марафоне выступают преимущественно спикеры "от власти", а многие ведущие раньше работали на пророссийских каналах, продвигая пророссийские нарративы, Корниенко ответил, что "в рамках медиарынка вообще лучше не задавать этот вопрос".

"Можно вспомнить Алексея Семенова, который делал "112", а затем "Прямий", а затем консультировал перезапуск "Рады". У нас условно 100 ведущих и 15 каналов, понятно, что эти ведущие туда-сюда ходят. Это вопрос не марафона, а в целом нашего медиасообщества (медіаспільноти), воздержусь от созвучного термина", – заявил Корниенко.

Он также отметил, что прямого эфира "Рады" во время военного положения не будет и по причинам безопасности, и из-за того, что марафон не предусматривает прямого эфира.