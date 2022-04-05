"Еспресо", "Прямий" и "5 канал" выключили из цифрового эфира

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание каналов утром 4 апреля, говорится в заявлениях "Еспресо", "Прямого" и "5 каналов" (редакции этих двух медиа обнародовали совместное открытое письмо относительно действий концерна).
Сотрудники концерна отключили вещание "Еспресо" "без всяких законных оснований, по собственному усмотрению", считают авторы открытого письма телеканала президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины и Нацсовету по телевидению и радиовещанию.
"На попытки получить объяснения от Концерна РРТ мы не получили никаких ответов. Но на данный момент можно констатировать: ни Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, устанавливающий правила деятельности телеканалов, ни Министерство обороны Украины, которое в соответствии с законом регулирует режим военного положения, ни СНБО или какие-либо другие уполномоченные государственные органы не принимали никаких решений по отключению телеканала "Еспресо", – говорится в заявлении и подчеркивается, что этот канал "всегда занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию".
Журналисты и менеджмент "Прямого" и "5 каналов" заявили о "незаконной ночной диверсии по отключению вещания, ответственность за которую несет директор Концерна РРТ Кирилл Данилов".
Они говорят, что, выполняя указ Зеленского, "львиную долю эфирного времени передали общенациональному марафону" и "неукоснительно придерживаются принципа единой государственной информационной политики".
Решение по отключению из эфира каналы назвали незаконным.
Марафон "UАразом" транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы 1+1, Интер, StarLightMedia, "Украина", парламентский телеканал "Рада" и Общественное. Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте.
19 марта Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения СНБО о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства".
"В условиях военного состояния реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой реализуется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном информационном марафоне "Єдині новини #UАразом", – говорилось в указе о единой информационной политике. Нацсовету рекомендовалось принять меры для выполнения этого положения.
После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямой", которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к проекту, отмечает "Детектор медиа". Издание обратилось с просьбой прокомментировать отключение каналов к членам Нацсовета, Госспецсвязи, которому подчиняется Концерн РРТ, и к оператору Т2 – компании "Зеонбуд". В Госспецсвязи и "Зенобуде" пока не ответили. В Нацсовете сообщили, что все решения регулятора находятся на сайте. Среди них нет решений по отключению этих трех телеканалов.