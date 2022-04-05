"Еспресо", "Прямий" и "5 канал" выключили из цифрового эфира

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание каналов утром 4 апреля, говорится в заявлениях "Еспресо", "Прямого" и "5 каналов" (редакции этих двух медиа обнародовали совместное открытое письмо относительно действий концерна).

Сотрудники концерна отключили вещание "Еспресо" "без всяких законных оснований, по собственному усмотрению", считают авторы открытого письма телеканала президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины и Нацсовету по телевидению и радиовещанию.

"На попытки получить объяснения от Концерна РРТ мы не получили никаких ответов. Но на данный момент можно констатировать: ни Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, устанавливающий правила деятельности телеканалов, ни Министерство обороны Украины, которое в соответствии с законом регулирует режим военного положения, ни СНБО или какие-либо другие уполномоченные государственные органы не принимали никаких решений по отключению телеканала "Еспресо", – говорится в заявлении и подчеркивается, что этот канал "всегда занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию".

Журналисты и менеджмент "Прямого" и "5 каналов" заявили о "незаконной ночной диверсии по отключению вещания, ответственность за которую несет директор Концерна РРТ Кирилл Данилов".

Они говорят, что, выполняя указ Зеленского, "львиную долю эфирного времени передали общенациональному марафону" и "неукоснительно придерживаются принципа единой государственной информационной политики".

Решение по отключению из эфира каналы назвали незаконным.