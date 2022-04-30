Секретарю Совбеза России объявлено подозрение в деле о признании "ЛДНР" – Офис генпрокурора Украины

"По данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.
"Офис генерального прокурора продолжает системную работу по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, развязыванию и ведению против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще восемь членов", – объяснили в ОГПУ.
Патрушев был в числе членов Совбеза РФ, которые 21 февраля рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза не выступил против такого решения.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля, после рассмотрения вопроса "ЛДНР" на Совбезе РФ, Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".