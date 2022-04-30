Секретарю Совбеза России объявлено подозрение в деле о признании "ЛДНР" – Офис генпрокурора Украины

Патрушев не возражал против признания "ЛДНР" Россией как "независимых республик" Фото: kremlin.ru

"По данным следствия, чиновник, будучи представителем власти государства-агрессора, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками для реализации заранее разработанного плана по нарушению территориальной целостности Украины, на внеочередном заседании Совбеза 21 февраля 2022 года публично призвал к необходимости признания Россией независимости и суверенитета полностью ими контролируемых псевдообразований "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины.

"Офис генерального прокурора продолжает системную работу по привлечению к уголовной ответственности всех российских чиновников, причастных к посягательству на территориальную целостность Украины, развязыванию и ведению против нее войны. Ранее к уголовной ответственности привлечены заместитель председателя Совбеза РФ и еще восемь членов", – объяснили в ОГПУ.

Патрушев был в числе членов Совбеза РФ, которые 21 февраля рассматривали вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза не выступил против такого решения.