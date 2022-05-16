Пленный российский командир рассказал на допросе, что их артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове

Отмечается, что командир отделения 25-й артиллерийской бригады вооруженных сил РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки – оккупанты специально стреляли по гражданским объектам.
"Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-этажек этого спального района испытала разрушения от рашистов", – говорится в сообщении.
На допросе пленный утверждал, что не принимал непосредственного участия в обстреле жилых кварталов Харькова, а следил за "выходами" своей и украинской артиллерии. Но его показания будут тщательно проверены следователями СБУ, отметили в пресс-службе.
Кроме того, оккупант сообщил СБУ персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям России и уничтожению мирного населения Харьковской области.
На вопрос украинских правоохранителей, что россиянин планирует делать по возвращении домой, тот сказал, что покинет военную службу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.