Пленный российский командир рассказал на допросе, что их артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове

По данным харьковского горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов Фото: depositphotos.com

Отмечается, что командир отделения 25-й артиллерийской бригады вооруженных сил РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки – оккупанты специально стреляли по гражданским объектам.

"Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-этажек этого спального района испытала разрушения от рашистов", – говорится в сообщении.

На допросе пленный утверждал, что не принимал непосредственного участия в обстреле жилых кварталов Харькова, а следил за "выходами" своей и украинской артиллерии. Но его показания будут тщательно проверены следователями СБУ, отметили в пресс-службе.

Кроме того, оккупант сообщил СБУ персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям России и уничтожению мирного населения Харьковской области.

На вопрос украинских правоохранителей, что россиянин планирует делать по возвращении домой, тот сказал, что покинет военную службу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)