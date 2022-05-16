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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный российский командир рассказал на допросе, что их артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове

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По данным харьковского горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов
По данным харьковского горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов
Фото: depositphotos.com

Российский командир, взятый в плен украинскими военнослужащими во время освобождения поселка Циркуны в пригороде Харькова, рассказал на допросе сотрудникам Службы безопасности Украины, что армия РФ намеренно стреляла в Харькове по гражданским объектам. Об этом 16 мая сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

Отмечается, что командир отделения 25-й артиллерийской бригады вооруженных сил РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки – оккупанты специально стреляли по гражданским объектам.

"Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-этажек этого спального района испытала разрушения от рашистов", – говорится в сообщении.

На допросе пленный утверждал, что не принимал непосредственного участия в обстреле жилых кварталов Харькова, а следил за "выходами" своей и украинской артиллерии. Но его показания будут тщательно проверены следователями СБУ, отметили в пресс-службе.

Кроме того, оккупант сообщил СБУ персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям России и уничтожению мирного населения Харьковской области.

На вопрос украинских правоохранителей, что россиянин планирует делать по возвращении домой, тот сказал, что покинет военную службу.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/550610973109117/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета по состоянию на 11 мая, за время попыток штурма города и постоянных обстрелов оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: СБУ, Украина, Харьков, война, военные, армия РФ, артиллерия, спецслужбы, война России против Украины, военнослужащий, разрушения, инфраструктура
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