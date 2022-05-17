ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения в Украине – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба на 17 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба на 17 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов
Фото: ЕРА

Военнослужащих российской армии заставляют возвращать государству средства, выплаченные за легкие ранения, полученные во время боевых действий в Украине. Об этом 16 мая сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

В перехваченном сотрудниками СБУ разговоре оккупант рассказывает матери, что у одного из российских военнослужащих забрали 3 млн руб.

"25 марта пацаненка в плечо ранило – ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 млн руб. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно – уже нормальный, заживший. И у него эти 3 млн руб. забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказал россиянин.

Он посоветовал матери передать эту информацию своему знакомому "е...лану", который также получил ранение на войне с Украиной и планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум", – подчеркнул оккупант.

"Получается, что единственное денежное поощрение, оставшееся в армии захватчиков, – выплаты за смерть. Но понадобятся ли они им на том свете?" – отмечают в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1089752538551929/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба на 17 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Вооруженные силы Украины, деньги, ВСУ, война России против Украины, выплаты, военнослужащий, ранение, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (176745)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (137772)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (54018)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (49030)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (34799)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (32576)
7
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (29140)
8
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (26860)
 
 
 
 