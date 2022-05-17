Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения в Украине – СБУ

По данным Генштаба на 17 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 27,9 тыс. российских оккупантов Фото: ЕРА

В перехваченном сотрудниками СБУ разговоре оккупант рассказывает матери, что у одного из российских военнослужащих забрали 3 млн руб.

"25 марта пацаненка в плечо ранило – ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 млн руб. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно – уже нормальный, заживший. И у него эти 3 млн руб. забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказал россиянин.

Он посоветовал матери передать эту информацию своему знакомому "е...лану", который также получил ранение на войне с Украиной и планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум", – подчеркнул оккупант.



"Получается, что единственное денежное поощрение, оставшееся в армии захватчиков, – выплаты за смерть. Но понадобятся ли они им на том свете?" – отмечают в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)