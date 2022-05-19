ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ провалила наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, понесла большие потери в Харьковской области – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Оккупанты понесли значительные потери и отступили в районе Большой Камышевахи
Оккупанты понесли значительные потери и отступили в районе Большой Камышевахи
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают вести наступление на востоке Украины, сосредоточили свои усилия на донецком направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook утром 19 мая.

В сводке сказано, что на харьковском направлении оккупанты пытаются вести контрнаступление с целью вернуть утраченные позиции (вчера стало известно, что ВСУ освободили там еще одно село), активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп. 

РФ вела наступление на северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях, но все эти попытки были безуспешны, говорится в сообщении. 

На славянском направлении армия РФ пыталась улучшить свое тактическое положение, вела боевые действия в районе Большой Камышевахи (Харьковская область), но не добилась успеха – понесла значительные потери на отдельных участках и отступила на ранее занятые позиции.  

"На лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово", – добавили в Генштабе. 

ВИДЕО
Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube
Контекст:

Сегодня – 85-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Славянск, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Харьковская область, армия РФ, ВСУ, обстрелы, наступление, Новомихайловка, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (447487)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (228378)
3
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (225777)
4
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (223303)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (188983)
6
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (140351)
7
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (68540)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (49598)
 
 
 
 