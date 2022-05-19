Армия РФ провалила наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, понесла большие потери в Харьковской области – Генштаб

В сводке сказано, что на харьковском направлении оккупанты пытаются вести контрнаступление с целью вернуть утраченные позиции (вчера стало известно, что ВСУ освободили там еще одно село), активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

РФ вела наступление на северодонецком, бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях, но все эти попытки были безуспешны, говорится в сообщении.

На славянском направлении армия РФ пыталась улучшить свое тактическое положение, вела боевые действия в районе Большой Камышевахи (Харьковская область), но не добилась успеха – понесла значительные потери на отдельных участках и отступила на ранее занятые позиции.

"На лиманском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях. Применил оперативно-тактическую и армейскую авиацию с целью разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка, Новомихайловка и Орехово", – добавили в Генштабе.

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Видео: Генеральний штаб ЗСУ / YouTube