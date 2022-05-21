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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты препятствуют эвакуации жителей Херсонской области на подконтрольную правительству территорию – Генштаб ВСУ

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Оккупанты препятствуют выезду мирных жителей региона
Оккупанты препятствуют выезду мирных жителей региона
Фото: EPA (архив)

Российские оккупанты препятствуют эвакуации мирных жителей Херсонской области на подконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 21 мая.

"Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321589963487422

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты временно захватили часть территорий Херсонской и Николаевской областей.

Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу, в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

11 мая глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.

Украинская армия освободит Херсон, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 мая. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены просить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты
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