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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, разрушили туалет на одном из пляжей – оперативное командование "Юг"

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Удар РФ нанесла ракетами воздушного базирования
Удар РФ нанесла ракетами воздушного базирования
Скриншот: Минобороны России / Facebook (архив)

Днем 20 мая российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг".

Удар нанесли, используя авиацию. 

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг "нацизма". Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", – сообщили в командовании. 

Скриншот: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook
Скриншот: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО

18 мая оккупанты нанесли ракетный удар по населенным пунктам области из акватории Черного моря

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета, туалет
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