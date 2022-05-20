Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, разрушили туалет на одном из пляжей – оперативное командование "Юг"

Удар нанесли, используя авиацию.

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг "нацизма". Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", – сообщили в командовании.

Скриншот: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

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