Оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, разрушили туалет на одном из пляжей – оперативное командование "Юг"

Удар нанесли, используя авиацию.
"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире" очаг "нацизма". Разрушен пляжный туалет. Предварительно, кроме безнадежно утраченной совести и репутации агрессора, других потерь нет", – сообщили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
18 мая оккупанты нанесли ракетный удар по населенным пунктам области из акватории Черного моря.