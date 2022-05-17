ВСУ сбили российскую крылатую ракету над Николаевской областью, летевшую на запад Украины – командование "Юг"

Об этом 17 мая проинформировало в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ.

"Над Николаевской областью подразделением зенитных ракетных войск сбита российская крылатая ракета, которая была выпущена стратегическим бомбардировщиком, атаковавшим Украину с каспийского направления, – говорится в сообщении. – Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины. Меткость наших воинов уничтожила коварные замыслы противника".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ночь на 17 мая мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрывах и призвал жителей в укрытия. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий написал в Telegram, что, по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Позже Козицкий проинформировал, что российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

В ночь на 17 мая украинские военные сбили три крылатые ракеты российских оккупантов над Львовской областью, сообщило воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ. По имеющейся информации, оккупанты атаковали регион с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.