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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря – оперативное командование "Юг"

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Удар оккупанты нанесли со стороны моря
Удар оккупанты нанесли со стороны моря
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Российские оккупационные войска утром 18 мая нанесли очередной ракетный удар по населенным пунктам Одесской области. Об этом пресс-центр оперативного командования "Юг" сообщил в Facebook.

"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", – сообщили в командовании. 

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря, отметили военные. 

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2059155807588995

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже две недели не работает мост через устье Днестровского лимана. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, инфраструктура
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