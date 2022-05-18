РФ нанесла ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря – оперативное командование "Юг"

"Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет", – сообщили в командовании.

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря, отметили военные.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Война России против Украины. Главное (обновляется)