РФ нанесла ракетный удар по Николаеву, произошел пожар, пострадал человек

В результате удара в частном доме в Ингульском районе города произошло обрушение и пожар.

Возгорание спасатели уже потушили, известно об одном пострадавшем, который получил осколочные ранения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города. РФ обстреливает Николаев и область.

16 марта глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.