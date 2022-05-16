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В Николаеве питьевой воды в домах не будет еще "месяца два точно" – мэр

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Питьевой воды в кранах домов Николаева в ближайшее время не будет, отметил Сенкевич
Питьевой воды в кранах домов Николаева в ближайшее время не будет, отметил Сенкевич
Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

В Николаеве техническая вода будет течь из кранов домов еще минимум два месяца. Об этом 16 мая в комментарии "НикВести" сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он рассказал, что 12 мая провел встречу с замминистра регионального развития общин и территорий "по поводу улучшения качества питьевой воды" в Николаеве.

"Действительно, вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды и она фактически техническая. Воду мы берем из Южного Буга (река. – "ГОРДОН"). На сегодняшний день… мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки… воды до уровня питьевой, – отметил Сенкевич. – Я думаю, что мы надолго с такой водой, как минимум месяца два точно".

https://www.facebook.com/nikvesti/videos/2544499959016451/

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал 13 мая в Facebook, что питьевую воду в Николаеве подают из новосозданных скважин – ее дополнительно очищают. Также питьевую воду можно свободно набрать на улице. Кроме того, фасованную воду привозят в Николаев из других областей – "воды реально достаточно", написал Тимошенко по итогам визита в облцентр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения (с 24 февраля). Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в облцентре был большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял Ким 26 апреля в Telegram.

Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве. Средства выделили на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал".

В Николаеве возобновили подачу воды в дома 9 мая, но пить ее пока нельзя, сообщал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Теги: Россия, Украина, Николаев, дефицит, водоснабжение, вода, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, визит, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, мэр
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