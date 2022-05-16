В Николаеве питьевой воды в домах не будет еще "месяца два точно" – мэр

Питьевой воды в кранах домов Николаева в ближайшее время не будет, отметил Сенкевич Фото: Kirill Timoshenko / Facebook

Он рассказал, что 12 мая провел встречу с замминистра регионального развития общин и территорий "по поводу улучшения качества питьевой воды" в Николаеве.

"Действительно, вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды и она фактически техническая. Воду мы берем из Южного Буга (река. – "ГОРДОН"). На сегодняшний день… мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки… воды до уровня питьевой, – отметил Сенкевич. – Я думаю, что мы надолго с такой водой, как минимум месяца два точно".

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал 13 мая в Facebook, что питьевую воду в Николаеве подают из новосозданных скважин – ее дополнительно очищают. Также питьевую воду можно свободно набрать на улице. Кроме того, фасованную воду привозят в Николаев из других областей – "воды реально достаточно", написал Тимошенко по итогам визита в облцентр.

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