В Николаеве питьевой воды в домах не будет еще "месяца два точно" – мэр

Он рассказал, что 12 мая провел встречу с замминистра регионального развития общин и территорий "по поводу улучшения качества питьевой воды" в Николаеве.
"Действительно, вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды и она фактически техническая. Воду мы берем из Южного Буга (река. – "ГОРДОН"). На сегодняшний день… мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки… воды до уровня питьевой, – отметил Сенкевич. – Я думаю, что мы надолго с такой водой, как минимум месяца два точно".
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал 13 мая в Facebook, что питьевую воду в Николаеве подают из новосозданных скважин – ее дополнительно очищают. Также питьевую воду можно свободно набрать на улице. Кроме того, фасованную воду привозят в Николаев из других областей – "воды реально достаточно", написал Тимошенко по итогам визита в облцентр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения (с 24 февраля). Город и окрестности регулярно обстреливают, в том числе кассетными боеприпасами.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в облцентре был большой дефицит воды. "Место, где необходимо починить трубу, находится в серой зоне, между наши войсками и российскими оккупантами. Там линия огня, постоянные обстрелы", – пояснял Ким 26 апреля в Telegram.
Кабинет Министров Украины на заседании 3 мая выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве. Средства выделили на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки МКП "Николаевводоканал".
В Николаеве возобновили подачу воды в дома 9 мая, но пить ее пока нельзя, сообщал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.