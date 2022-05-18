Ракетные обстрелы – это попытка РФ компенсировать провалы на фронте, они кардинально ничего не меняют – Зеленский

Зеленский: Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют Фото: president.gov.ua

"83-й день нашей обороны начался с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской, Сумской, Черниговской областей. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины. Все это – не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации русской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны. Они не могут продемонстрировать успех общевоенными действиями на тех направлениях, где пытаются наступать. Для этого пытаются показать успех за счет своих ракет и другой активности", – сказал Зеленский.

Такие попытки безрезультатны, подчеркнул он.

"Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более, что наши противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче", – добавил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)