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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные обстрелы – это попытка РФ компенсировать провалы на фронте, они кардинально ничего не меняют – Зеленский

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Зеленский: Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют
Зеленский: Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют
Фото: president.gov.ua

Россия не может добиться успеха военными действиями на фронте, поэтому предпринимает попытки показать успех, нанося ракетные удары по украинским городам. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении в ночь на 18 мая, текст приводит сайт главы государства.

"83-й день нашей обороны начался с довольно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской, Сумской, Черниговской областей. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины. Все это – не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своеобразная попытка компенсации русской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны. Они не могут продемонстрировать успех общевоенными действиями на тех направлениях, где пытаются наступать. Для этого пытаются показать успех за счет своих ракет и другой активности", – сказал Зеленский. 

Такие попытки безрезультатны, подчеркнул он. 

"Эти удары, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют. Тем более, что наши противовоздушная оборона и противодиверсионные меры становятся все крепче", – добавил президент.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. ПВО сбивает большую часть ракет, выпущенных по Украине, в воздухе у оккупантов нет преимущества, подчеркнула Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, Сумская область, ПВО, Львовская область, Черниговская область, Владимир Зеленский, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета
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