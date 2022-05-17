Россия становится предсказуемой и не имеет преимуществ в воздухе – Минобороны

"Россия становится предсказуемой, несмотря на то, что она сражалась за статус непредсказуемого врага. Мы видим, что россияне эмоционально реагируют на любые победы Украины – на международной арене, в частности", – сказала Маляр.
По ее словам, риск ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.
"И эта ночь (вы знаете, что было большое количество ударов) как раз демонстрирует эту ситуацию, – продолжила чиновница. – Противовоздушная оборона Украины, которую считали до 24 февраля слабым местом, доказала, что на сегодняшний день враг не имеет преимущества в воздухе. Говорить об абсолютной и стопроцентной защите, конечно, будет некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты, но несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели благодаря работе противовоздушной обороны, и это уже сотни тысяч спасенных жизней".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.