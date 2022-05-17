Россия становится предсказуемой и не имеет преимуществ в воздухе – Минобороны

"Россия становится предсказуемой, несмотря на то, что она сражалась за статус непредсказуемого врага. Мы видим, что россияне эмоционально реагируют на любые победы Украины – на международной арене, в частности", – сказала Маляр.

По ее словам, риск ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.

"И эта ночь (вы знаете, что было большое количество ударов) как раз демонстрирует эту ситуацию, – продолжила чиновница. – Противовоздушная оборона Украины, которую считали до 24 февраля слабым местом, доказала, что на сегодняшний день враг не имеет преимущества в воздухе. Говорить об абсолютной и стопроцентной защите, конечно, будет некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты, но несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели благодаря работе противовоздушной обороны, и это уже сотни тысяч спасенных жизней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)