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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия становится предсказуемой и не имеет преимуществ в воздухе – Минобороны

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Силы ПВО сбивают большую часть ракет, которые РФ выпускает по Украине, сказала Маляр
Силы ПВО сбивают большую часть ракет, которые РФ выпускает по Украине, сказала Маляр
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Россия становится предсказуемой в войне, которую ведет против Украины. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 мая на брифинге в Киеве, трансляцию вел "Укринформ".

"Россия становится предсказуемой, несмотря на то, что она сражалась за статус непредсказуемого врага. Мы видим, что россияне эмоционально реагируют на любые победы Украины – на международной арене, в частности", – сказала Маляр.

По ее словам, риск ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.

"И эта ночь (вы знаете, что было большое количество ударов) как раз демонстрирует эту ситуацию, – продолжила чиновница. – Противовоздушная оборона Украины, которую считали до 24 февраля слабым местом, доказала, что на сегодняшний день враг не имеет преимущества в воздухе. Говорить об абсолютной и стопроцентной защите, конечно, будет некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты, но несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели благодаря работе противовоздушной обороны, и это уже сотни тысяч спасенных жизней".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны. По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 13 мая, что Россия потерпела стратегическое поражение, так как не смогла до 9 мая уничтожить Украинское государство и сменить власть на своих марионеток. Теперь "мы входим в новую – долговременную – фазу войны", сообщил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ПВО, вторжение, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, ракеты, войска, российские оккупанты
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