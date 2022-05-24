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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Денисова рассказала о фактах изнасилования оккупантами детей в Херсонской области

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Денисова: Изнасилование является тяжким военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида
Денисова: Изнасилование является тяжким военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Россия использует сексуальное насилие на временно оккупированных территориях Украины как тактику ведения войны. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram 23 мая.

Денисова сообщила, что за прошлые сутки на телефонную линию психологической помощи омбудсмена обратились жители Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия, совершенного российскими военными.

"Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами. Девочку шести месяцев россияне изнасиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались пять рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери. Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался", – написала она.

Денисова подчеркнула, что сексуальное насилие строго-настрого запрещено ст. 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Изнасилование как военное преступление является тяжким преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Прошу заместителя генерального секретаря ООН – специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследования этих фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, а также принятия мер по предотвращению совершения сексуального насилия российскими войсками. Призываю мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей этих страшных преступлений!" – заявила омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Людмила Денисова, Херсонская область, изнасилование, армия РФ, война России против Украины, сексуальное насилие
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