Денисова рассказала о фактах изнасилования оккупантами детей в Херсонской области

Денисова: Изнасилование является тяжким военным преступлением, а также одной из составляющих геноцида Фото: Людмила Денісова / Facebook

Денисова сообщила, что за прошлые сутки на телефонную линию психологической помощи омбудсмена обратились жители Александровки Херсонской области, которые разрешили публикацию информации о фактах сексуального насилия, совершенного российскими военными.

"Две девочки 12 и 15 лет изнасилованы рашистами. Девочку шести месяцев россияне изнасиловали чайной ложкой. Двое мальчиков-близнецов двухлетнего возраста вместе с мамой были дома. Ворвались пять рашистов, один держал мать, остальные по двое насиловали малышей орально и анально. Дети погибли от полученных разрывов и кровопотери. Трехлетнего мальчика на глазах у матери изнасиловали два рашиста, от полученных травм ребенок скончался", – написала она.

Денисова подчеркнула, что сексуальное насилие строго-настрого запрещено ст. 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Изнасилование как военное преступление является тяжким преступлением, а также одной из составляющих геноцида. Прошу заместителя генерального секретаря ООН – специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамиллу Паттен в рамках своего мандата инициировать проведение соответствующими органами РФ расследования этих фактов и привлечения к ответственности виновных лиц, а также принятия мер по предотвращению совершения сексуального насилия российскими войсками. Призываю мировое сообщество обеспечивать введение персональных санкций против политических лидеров, военных командующих России и исполнителей этих страшных преступлений!" – заявила омбудсмен.

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