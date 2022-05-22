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22 мая, 2022
 
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В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами

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Активистка из SCUM выступила против изнасилований российскими оккупантами украинских женщин
Активистка из SCUM выступила против изнасилований российскими оккупантами украинских женщин
Фото: SCUM / Twitter

20 мая на красной дорожке Каннского фестиваля перед премьерой фильма британского режиссера Джорджа Миллера "Три тысячи лет тоски" появилась представительница французской группы активистов SCUM, протестующая против изнасилований, совершаемых российскими оккупантами в Украине. Об этом сообщает Deadline.

Активистка прорвалась на красную дорожку топлес – на ее груди было изображение украинского флага, а на животе и нижнем белье – окровавленные отпечатки рук.

"Активистка SCUM появилась на красной дорожке в Каннах, выступая в защиту от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в заявлении организации.

После того, как активистка появилась перед звездами, охрана накинула на нее одежду и увела.

Французское издание Jezebel процитировало заявление организации SCUM, предоставленное редакции после акции протеста. В заявлении подчеркивается, что "изнасилования во время войны с Украиной являются частью действий России по уничтожению украинского народа".

Представили организации назвали это преступлением против человечности, а "бездействие Европы и остального мира перед насилием российских солдат – формой соучастия".

В заявлении подчеркивается, что "ни одна женщина не продается, ни одна женщина не насилуется, ни один мужчина не имеет права колонизировать и коммерциализировать женские тела". 

ВИДЕО
Видео: StormShadowCrew / YouTube
Контекст:

Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине, однако во время кинофестиваля состоялась презентация фильма проживающего во Франции с марта 2022 года российского режиссера Кирилла Сребренникова, который сперва  выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу", а во время презентации фильма "Жена Чайковского" сделал ряд антиукраинских заявлений.

Теги: изнасилование, преступление, война России против Украины, топлес, грудь, белье, акции протеста
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