  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами

Активистка прорвалась на красную дорожку топлес – на ее груди было изображение украинского флага, а на животе и нижнем белье – окровавленные отпечатки рук.

"Активистка SCUM появилась на красной дорожке в Каннах, выступая в защиту от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в заявлении организации.

Une activiste SCUM s'introduit sur le tapis rouge du festival de #Cannes2022 pour dénoncer les violences sexuelles infligées aux ukrainiennes dans le contexte de la guerre.#cannes2022redcarpet pic.twitter.com/cGEJDghD2k — SCUM (@scum_officiel) May 20, 2022

После того, как активистка появилась перед звездами, охрана накинула на нее одежду и увела.

Французское издание Jezebel процитировало заявление организации SCUM, предоставленное редакции после акции протеста. В заявлении подчеркивается, что "изнасилования во время войны с Украиной являются частью действий России по уничтожению украинского народа".

Представили организации назвали это преступлением против человечности, а "бездействие Европы и остального мира перед насилием российских солдат – формой соучастия".

В заявлении подчеркивается, что "ни одна женщина не продается, ни одна женщина не насилуется, ни один мужчина не имеет права колонизировать и коммерциализировать женские тела".

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