  В Каннах активистка с украинским флагом на голой груди выступила против изнасилований, совершаемых в Украине российскими оккупантами

Активистка прорвалась на красную дорожку топлес – на ее груди было изображение украинского флага, а на животе и нижнем белье – окровавленные отпечатки рук.
"Активистка SCUM появилась на красной дорожке в Каннах, выступая в защиту от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в заявлении организации.
Une activiste SCUM s'introduit sur le tapis rouge du festival de #Cannes2022 pour dénoncer les violences sexuelles infligées aux ukrainiennes dans le contexte de la guerre.#cannes2022redcarpet pic.twitter.com/cGEJDghD2k— SCUM (@scum_officiel) May 20, 2022
После того, как активистка появилась перед звездами, охрана накинула на нее одежду и увела.
Французское издание Jezebel процитировало заявление организации SCUM, предоставленное редакции после акции протеста. В заявлении подчеркивается, что "изнасилования во время войны с Украиной являются частью действий России по уничтожению украинского народа".
Представили организации назвали это преступлением против человечности, а "бездействие Европы и остального мира перед насилием российских солдат – формой соучастия".
В заявлении подчеркивается, что "ни одна женщина не продается, ни одна женщина не насилуется, ни один мужчина не имеет права колонизировать и коммерциализировать женские тела".
Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой постоянно получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине, однако во время кинофестиваля состоялась презентация фильма проживающего во Франции с марта 2022 года российского режиссера Кирилла Сребренникова, который сперва выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу", а во время презентации фильма "Жена Чайковского" сделал ряд антиукраинских заявлений.