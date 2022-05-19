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19 мая, 2022
 
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Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине

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Серебренников: Нет войне
Серебренников: Нет войне
Фото: EPA

Российский режиссер Кирилл Серебренников на Каннском кинофестивале призвал деятелей искусства поспособствовать прекращению военных действий в Украине. Об этом изданию "Медуза" 18 мая сообщил кинокритик Антон Долин.

Серебренников обратился к залу и сказал на русском языке: "Нет войне". Режиссер выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу.

На кинофестивале в Каннах он представил свой фильм "Жена Чайковского", который был показан в рамках основного конкурса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.

Серебренников в конце марта 2022 года переехал из России во Францию.

Летом 2020 года Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в якобы хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Дело о хищениях было возбуждено в 2017 году. В нем фигурировало шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием

Прекратить преследование режиссера и его коллег неоднократно призывали российские и зарубежные деятели культуры.

28 марта 2022 года, сообщает российское издание "Медуза", Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникова.

Теги: Россия, Украина, Каннский кинофестиваль, кинофестиваль, режиссер, Кирилл Серебренников, Антон Долин
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