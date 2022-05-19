Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине

Серебренников обратился к залу и сказал на русском языке: "Нет войне". Режиссер выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу.
На кинофестивале в Каннах он представил свой фильм "Жена Чайковского", который был показан в рамках основного конкурса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.
Серебренников в конце марта 2022 года переехал из России во Францию.
Летом 2020 года Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в якобы хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Дело о хищениях было возбуждено в 2017 году. В нем фигурировало шесть человек. Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, она заключила сделку со следствием.
Прекратить преследование режиссера и его коллег неоднократно призывали российские и зарубежные деятели культуры.
28 марта 2022 года, сообщает российское издание "Медуза", Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникова.