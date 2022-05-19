Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине

Серебренников обратился к залу и сказал на русском языке: "Нет войне". Режиссер выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу.

На кинофестивале в Каннах он представил свой фильм "Жена Чайковского", который был показан в рамках основного конкурса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)