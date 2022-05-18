"Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не безмолвен". Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

Президент обратился к участникам мероприятия по видеосвязи, запись опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленского приветствовали стоя, ему аплодировали около минуты. На церемонии открытия присутствовала украинский режиссер Ирина Цилык. Судя по ее сообщению в Facebook, включение Зеленского не анонсировалось.

"Вдруг среди всего этого шика-блеска объявили, что на связи президент Украины. И весь зал, все эти люди в золотых платьях и бриллиантах поднялись в едином порыве, я от неожиданности лила слезы", – написала она, отметив, что также в день открытия фестиваля о войне в Украине говорил американский актер Форест Уитакер.

Зеленский говорил о связи кино с реальностью, в его речи было много аллюзий и цитат из известных кинофильмов. Главный акцент президент сделал на первом полностью звуковом фильме легендарного киноактера и режиссера Чарли Чаплина – "Великий диктатор". Эта картина вышла на экраны в октябре 1940 года и является политической сатирой на нацизм и, в частности, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Уже в Европе – самая страшная война со времен Второй мировой. Прежде всего по вине одного человека в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы "Стоп, снято!". Но что мы слышим сейчас? Кино будет молчать или будет говорить? Если есть диктатор, если есть война за свободу и если снова, как и тогда, все зависит от нашего единства, то останется ли кино вне этого единства? Наши города разрушены не виртуальной графикой. Многие украинцы стали Гвидо и пытаются объяснить детям, почему приходится прятаться в подвале. Многие украинцы стали такими, как Альдо Рейн. Земля нашей страны уже располосована тысячами окопов. Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, чем бороться за свободу. И я уверен, что диктатор проиграет. Но должны прозвучать слова, как в 1940-м. Прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не является безмолвным", – сказал Зеленский.

Он процитировал отрывок из речи Чарли Чаплина в фильме "Великий диктатор".

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Видео: S. / YouTube

"Знание сделало нас циничными. Наша рациональность – жесткая и недобрая. Мы думаем слишком много и чувствуем мало. Больше, чем в технике, мы нуждаемся в человечности. Больше, чем в рациональности, мы нуждаемся в доброте и ласке... Тем, кто меня слышит, я говорю: не отчаивайтесь... Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут", – повторил президент слова Чарли Чаплина.

Зеленский сказал, что Украина должна победить в войне с Россией. Стране нужно кино, которое обеспечит такой финал, отметил он.

"Украине нужно, чтобы каждый голос был на стороне свободы. И как это и всегда виделось, прежде всего – голос кино", – резюмировал глава государства.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube



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