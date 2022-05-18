ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не безмолвен". Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля. Видео

 
|
Аудитория приветствовала Зеленского стоя
Аудитория приветствовала Зеленского стоя
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая выступил на открытии 75-го Каннского кинофестиваля, который проходит во Франции.

Президент обратился к участникам мероприятия по видеосвязи, запись опубликовали на YouTube-канале Офиса президента. 

Зеленского приветствовали стоя, ему аплодировали около минуты. На церемонии открытия присутствовала украинский режиссер Ирина Цилык. Судя по ее сообщению в Facebook, включение Зеленского не анонсировалось. 

"Вдруг среди всего этого шика-блеска объявили, что на связи президент Украины. И весь зал, все эти люди в золотых платьях и бриллиантах поднялись в едином порыве, я от неожиданности лила слезы", – написала она, отметив, что также в день открытия фестиваля о войне в Украине говорил американский актер Форест Уитакер. 

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/5822999951069484

Зеленский говорил о связи кино с реальностью, в его речи было много аллюзий и цитат из известных кинофильмов. Главный акцент президент сделал на первом полностью звуковом фильме легендарного киноактера и режиссера Чарли Чаплина – "Великий диктатор". Эта картина вышла на экраны в октябре 1940 года и является политической сатирой на нацизм и, в частности, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. 

"Уже в Европе – самая страшная война со времен Второй мировой. Прежде всего по вине одного человека в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы "Стоп, снято!". Но что мы слышим сейчас? Кино будет молчать или будет говорить? Если есть диктатор, если есть война за свободу и если снова, как и тогда, все зависит от нашего единства, то останется ли кино вне этого единства? Наши города разрушены не виртуальной графикой. Многие украинцы стали Гвидо и пытаются объяснить детям, почему приходится прятаться в подвале. Многие украинцы стали такими, как Альдо Рейн. Земля нашей страны уже располосована тысячами окопов. Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, чем бороться за свободу. И я уверен, что диктатор проиграет. Но должны прозвучать слова, как в 1940-м. Прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не является безмолвным", – сказал Зеленский. 

Он процитировал отрывок из речи Чарли Чаплина в фильме "Великий диктатор". 

ВИДЕО
Видео: S. / YouTube

"Знание сделало нас циничными. Наша рациональность – жесткая и недобрая. Мы думаем слишком много и чувствуем мало. Больше, чем в технике, мы нуждаемся в человечности. Больше, чем в рациональности, мы нуждаемся в доброте и ласке... Тем, кто меня слышит, я говорю: не отчаивайтесь... Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут", – повторил президент слова Чарли Чаплина. 

Зеленский сказал, что Украина должна победить в войне с Россией. Стране нужно кино, которое обеспечит такой финал, отметил он. 

"Украине нужно, чтобы каждый голос был на стороне свободы. И как это и всегда виделось, прежде всего – голос кино", – резюмировал глава государства. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Сегодня начался 83-й день вторжения. 

Все это время Зеленский регулярно по видеосвязи выступает с обращениями к представителям мирового сообщества (в частности – к парламентам), принимает участие в международных форумах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Адольф Гитлер, нацизм, Каннский кинофестиваль, Вторая мировая война, Владимир Зеленский, война России против Украины, Чарли Чаплин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (202143)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (182118)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (90760)
4
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (60386)
5
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (59455)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (46038)
7
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (35774)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (34141)
 
 
 
 