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Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности РФ в Украине

Законопроект №7371 в парламент подал Зеленский
Законопроект №7371 в парламент подал Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об утверждении своего указа о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Об этом свидетельствует опубликована на сайте Верховной Рады информация о законопроекте №7371 о введении в действие указа президента о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 11 мая 2022 года.

Речь идет об изъятии:

  • 5,8 млрд грн финансовых активов "Международного резервного банка", который полностью принадлежит "Сбербанку";
  • 4,5 млрд финансовых активов "Проминвестбанка", 99,7% акций которого принадлежит ВЭБ.РФ.

Кроме того, национализируется право требования долга российского "Сбербанка" к своей "дочке" на сумму 14,9 млрд грн и ВЭБ.РФ к своей "дочке" на 934 млн грн. Это значит, что украинские "дочки" российских банков не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Законопроект №7371 в парламент подал Зеленский, который ввел в действие решение СНБО своим указом №326. 12 мая его поддержала Рада.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Сбербанк, Проминвестбанк, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, активы, финансы, президент, имущество, конфискация
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