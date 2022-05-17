Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов права собственности РФ в Украине

Об этом свидетельствует опубликована на сайте Верховной Рады информация о законопроекте №7371 о введении в действие указа президента о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 11 мая 2022 года.
Речь идет об изъятии:
Кроме того, национализируется право требования долга российского "Сбербанка" к своей "дочке" на сумму 14,9 млрд грн и ВЭБ.РФ к своей "дочке" на 934 млн грн. Это значит, что украинские "дочки" российских банков не должны будут ничего возвращать материнской структуре.
Законопроект №7371 в парламент подал Зеленский, который ввел в действие решение СНБО своим указом №326. 12 мая его поддержала Рада.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.
1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.