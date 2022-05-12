Рада поддержала изъятие активов дочек российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ"

Соответствующие законопроект №7371 от 11 мая в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский, который ввел в действие решение СНБО в своем указе №326.

Речь идет об изъятии:

Кроме того, национализируется право требования долга российского "Сбербанка" к своей "дочке" на сумму 14,9 млрд грн и "ВЭБ.РФ" к своей "дочке" на 934 млн грн. Это значит, что украинские "дочки" российских банков не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Как отмечает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, решение поддержали 334 нардепа.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.