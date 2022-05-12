ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада поддержала изъятие активов дочек российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада решила изъять 5,8 млрд грн у "дочки" российского "Сбербанка"
Рада решила изъять 5,8 млрд грн у "дочки" российского "Сбербанка"
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 12 мая поддержала указ президента о принудительном изъятии в Украине активов дочек двух российских банков – "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ". Об этом написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Соответствующие законопроект №7371 от 11 мая в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский, который ввел в действие решение СНБО в своем указе №326.

Речь идет об изъятии:

  • 5,8 млрд грн финансовых активов "Международного резервного банка", который полностью принадлежит "Сбербанку";
  • 4,5 млрд финансовых активов "Проминвестбанка", 99,7% акций которого принадлежит "ВЭБ.РФ".

Кроме того, национализируется право требования долга российского "Сбербанка" к своей "дочке" на сумму 14,9 млрд грн и "ВЭБ.РФ" к своей "дочке" на 934 млн грн. Это значит, что украинские "дочки" российских банков не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Как отмечает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, решение поддержали 334 нардепа.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Алексей Гончаренко, Сбербанк России, национализация, российские банки, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Я верю только одной личности. Она действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (322245)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (128668)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (89362)
4
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (60274)
5
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (58774)
6
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (57930)
7
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (33754)
8
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (30698)
 
 
 
 