Украина национализирует "дочки" российских "Сбербанка" и ВЭБ.РФ – СНБО

Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" (также – IR Bank, 100% уставного капитала принадлежат российскому "Сбербанку") и "Проминвестбанк" (99,772644% акций принадлежат российской госкомпании ВЭБ.РФ).

Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымет и финансовые активы, то есть право требования долга, ВЭБ.РФ к "Проминвестбанку", "Сбербанка" к "Международному резервному банку" и обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Также решение СНБО предусматривает изъятие таких финансовых активов, как средства на накопительном и корреспондентском счетах, облигации внутреннего госзайма, депозитные сертификаты НБУ. У "Международного резервного банка" изымут все средства, кроме 3 млрд грн, которые направят на удовлетворение потребностей вкладчиков.

Согласно приложениям к решению, Украина изымает у "Международного резервного банка" право требования долга Донецкой железной дороги на сумму около 4,9 млрд грн в эквиваленте с учетом процентов.

Также национализируются 517 млн грн долга "Электротяжмаша", государственной компании "Артем" на сумму 205 млн грн и долг предприятия "Заря" – "Машпроект" в 2,3 млрд грн. Объемы долга указаны без учета процентов, которые определят к моменту передачи активов.

У "Проминвестбанка" изымается долг "Укрзализниці" на сумму 6,7 млрд грн с процентами.

Кроме того, национализируется право требования долга российских "Сбербанка" и ВЭБ.РФ к их украинским "дочкам" на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские "дочки" российских банков не должны будут ничего возвращать материнской структуре.