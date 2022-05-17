В Украине помиловали заключенных, которые вызвались идти на фронт, некоторые отказались, увидев бусик теробороны – Малюська

Малюська: Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества Фото: Denis Malyuska / Facebook

"363 человека были освобождены из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность задействовать их в обороне нашего государства", – сказал Малюська.

Некоторые заключенные, по его словам, отказались от помилования, как только увидели военный транспорт, который за ними приехал.

"Несколько человек, которые написали заявления на помилование и хотели уйти на фронт, когда выходили и увидели приехавший за ними бусик теробороны, сразу передумали", – рассказал министр.

Он добавил, что это были единичные случаи. Все остальные помилованные сегодня служат в ВСУ или территориальной обороне и защищают Украину.

Малюська заверил, что после окончания войны помилованных не будут возвращать в тюрьму.

"У нас нет дамоклова меча над их головой: если вдруг война истекает или срок контракта, то вы вернетесь в тюрьму. Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", – пояснил министр.

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