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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине помиловали заключенных, которые вызвались идти на фронт, некоторые отказались, увидев бусик теробороны – Малюська

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Малюська: Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества
Малюська: Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества
Фото: Denis Malyuska / Facebook

В Украине произошло три волны помилований, во время которых были освобождены 363 заключенных, вызвавшихся идти на фронт. Об этом 17 мая сказал в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"363 человека были освобождены из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества, и там, где действительно была возможность задействовать их в обороне нашего государства", – сказал Малюська.

Некоторые заключенные, по его словам, отказались от помилования, как только увидели военный транспорт, который за ними приехал.

"Несколько человек, которые написали заявления на помилование и хотели уйти на фронт, когда выходили и увидели приехавший за ними бусик теробороны, сразу передумали", – рассказал министр.

Он добавил, что это были единичные случаи. Все остальные помилованные сегодня служат в ВСУ или территориальной обороне и защищают Украину.

Малюська заверил, что после окончания войны помилованных не будут возвращать в тюрьму.

"У нас нет дамоклова меча над их головой: если вдруг война истекает или срок контракта, то вы вернетесь в тюрьму. Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность", – пояснил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Министерства юстиции Украины, с начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский принял три указа о помиловании. Ходатайства о желании служить в ВСУ и сейчас продолжают поступать от осужденных, сообщает Минюст.

Теги: Украина, война, тюрьма, военные, заключенные, Минюст, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, помилование, тюрьмы, Денис Малюська
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