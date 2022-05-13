ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Малюська о наказании военно-политического руководства РФ: Они все должны сесть в тюрьму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дела по обвинению Путина и Шойгу (на фото) должен рассматривать международный трибунал, считает Малюська
Дела по обвинению Путина и Шойгу (на фото) должен рассматривать международный трибунал, считает Малюська
Фото: ЕРА

Путь для вынесения приговоров высшему военно-политическому руководству России, а также рядовым военным, совершавшим преступления в Украине, открыт. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал в интервью НВ, которое вышло 13 мая.

Министр пояснил, что преступления россиян в войне против Украины расследуются в рамках уголовных производств украинскими правоохранителями, есть отдельное направление Международного уголовного суда в Гааге.

Также Министерство иностранных дел Украины работает над созданием международного трибунала по самому преступлению российской агрессии против Украины. Как пояснил Малюська, речь о начале вторжения.

"Это международное преступление, и чиновники, с Путиным включительно являются преступниками, которые его совершили. Проблема с этим преступлением агрессии в том, что Россия не ратифицировала Римский устав, поэтому не существует суда, который мог бы наказать и вынести приговор по нему. Но это не мешает нам такой суд создать по отдельному международному договору. Вот создание такого трибунала – тоже очень хорошая перспектива для того, чтобы получить решение о лишении свободы Путина и его высшего окружения", – сказал министр.

Он отметил, что МУС не выносит приговоры заочно, но "это не значит, что МУС не может выдать ордер на арест".

Малюську спросили, означает ли это, что Путина и других высокопоставленных чиновников РФ может ждать только ордер на арест.

"Это если мы говорим только о Международном уголовном суде. Это не означает, что созданный трибунал тоже обязательно будет связан с невозможностью заочного рассмотрения дела. Это все зависит от международно-правового договора, которым он будет создан. И точно, что большое количество преступлений, совершаемых россиянами на территории Украины, могут быть рассмотрены украинскими судами в отсутствие обвиняемого. Соответственно, путь для вынесения приговоров открыт", – ответил министр.

Глава Минюста пояснил, что для Украины было бы эффективнее, если бы дела, в частности, по обвинению Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу рассматривал международный трибунал.

"Это более корректно с точки зрения международного права. Чтобы такие решения суда выполнялись или эти люди подлежали задержанию за границей, желательно, чтобы это был международный трибунал. Потому что при решении национального суда по задержанию топ-чиновника уровня президента страны будет работать дипломатический иммунитет. Если это международный трибунал, то шансы на задержание значительно возрастают", – рассказал он.

Малюська хочет, чтобы и высшее военно-политическое руководство России, и рядовые военные преступники оказались за решеткой.

"Очевидно, они все должны сесть в тюрьму. Это ключевая цель", – сказал министр в ответ на вопрос о процессе наказания за преступления в войне РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами высказывал уверенность в том, что Путина можно посадить за решетку за преступления против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Гаагский трибунал, приговор, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, Денис Малюська
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
  Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
"Скоро снова на передок". Богдан снялся с пистолетом за поясом
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  Горбунов о Потапе: Много людей, которые находятся в Украине, ничего не делают. Обвинять, что ты там сидишь за границей, не имею права
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
  "У свободы теперь другое имя, и это имя – Украина". Каменских выпустила англоязычную песню о войне. Видео
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Осадчая после возвращения в Киев: Хочу научиться стрелять
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
  На фестивале в Каннах покажут фильм убитого российскими оккупантами в Мариуполе режиссера Кведаравичюса
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
"Конечно, я не так представляла ее день рождения". Дочь поддерживающей Путина Егоровой показала своего младшего ребенка
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет, чтобы помочь Украине
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
"Надеюсь, что скоро "Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадионах мирной Украины". Ахметов поздравил Суркиса с 95-летием ФК "Динамо"
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (564398)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (219357)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (148437)
4
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (103155)
5
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (87531)
6
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (65472)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (52495)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (47100)
 
 
 
 