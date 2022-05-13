Малюська о наказании военно-политического руководства РФ: Они все должны сесть в тюрьму

Министр пояснил, что преступления россиян в войне против Украины расследуются в рамках уголовных производств украинскими правоохранителями, есть отдельное направление Международного уголовного суда в Гааге.

Также Министерство иностранных дел Украины работает над созданием международного трибунала по самому преступлению российской агрессии против Украины. Как пояснил Малюська, речь о начале вторжения.

"Это международное преступление, и чиновники, с Путиным включительно являются преступниками, которые его совершили. Проблема с этим преступлением агрессии в том, что Россия не ратифицировала Римский устав, поэтому не существует суда, который мог бы наказать и вынести приговор по нему. Но это не мешает нам такой суд создать по отдельному международному договору. Вот создание такого трибунала – тоже очень хорошая перспектива для того, чтобы получить решение о лишении свободы Путина и его высшего окружения", – сказал министр.

Он отметил, что МУС не выносит приговоры заочно, но "это не значит, что МУС не может выдать ордер на арест".

Малюську спросили, означает ли это, что Путина и других высокопоставленных чиновников РФ может ждать только ордер на арест.

"Это если мы говорим только о Международном уголовном суде. Это не означает, что созданный трибунал тоже обязательно будет связан с невозможностью заочного рассмотрения дела. Это все зависит от международно-правового договора, которым он будет создан. И точно, что большое количество преступлений, совершаемых россиянами на территории Украины, могут быть рассмотрены украинскими судами в отсутствие обвиняемого. Соответственно, путь для вынесения приговоров открыт", – ответил министр.

Глава Минюста пояснил, что для Украины было бы эффективнее, если бы дела, в частности, по обвинению Путина или министра обороны РФ Сергея Шойгу рассматривал международный трибунал.

"Это более корректно с точки зрения международного права. Чтобы такие решения суда выполнялись или эти люди подлежали задержанию за границей, желательно, чтобы это был международный трибунал. Потому что при решении национального суда по задержанию топ-чиновника уровня президента страны будет работать дипломатический иммунитет. Если это международный трибунал, то шансы на задержание значительно возрастают", – рассказал он.

Малюська хочет, чтобы и высшее военно-политическое руководство России, и рядовые военные преступники оказались за решеткой.

"Очевидно, они все должны сесть в тюрьму. Это ключевая цель", – сказал министр в ответ на вопрос о процессе наказания за преступления в войне РФ против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)