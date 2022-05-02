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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП рассказали о переговорах по созданию международного трибунала, который будет расследовать агрессию РФ против Украины

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Смирнов: Рекомендации в резолюциях ПАСЕ по созданию международного трибунала "полностью соответствуют видению Украины"
Смирнов: Рекомендации в резолюциях ПАСЕ по созданию международного трибунала "полностью соответствуют видению Украины"
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Сейчас идут переговоры о формате международного трибунала, который будет расследовать агрессию России против Украины. Об этом сообщил на брифинге 2 мая заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

Запись брифинга опубликовали в Facebook ОП. 

Смирнов рассказал, что на прошлой неделе ПАСЕ приняла две резолюции, посвященные политическим и правовым последствиям российской агрессии против Украины. В частности, ПАСЕ выступила с призывом "срочно создать и профинансировать специальный международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности руководства РФ за агрессию против Украины", отметил он. 

"Резолюции ПАСЕ содержат конкретные рекомендации о полномочиях и порядке создания такого трибунала, которые полностью соответствуют видению Украины. Сейчас идут переговоры относительно окончательного формата трибунала и круга государств, которые выступят его сооснователями", – добавил Смирнов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2088838807955242/

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, переговоры, агрессия, резолюция, война России против Украины, трибунал, Андрей Смирнов
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