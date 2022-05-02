В ОП рассказали о переговорах по созданию международного трибунала, который будет расследовать агрессию РФ против Украины

Запись брифинга опубликовали в Facebook ОП.

Смирнов рассказал, что на прошлой неделе ПАСЕ приняла две резолюции, посвященные политическим и правовым последствиям российской агрессии против Украины. В частности, ПАСЕ выступила с призывом "срочно создать и профинансировать специальный международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности руководства РФ за агрессию против Украины", отметил он.

"Резолюции ПАСЕ содержат конкретные рекомендации о полномочиях и порядке создания такого трибунала, которые полностью соответствуют видению Украины. Сейчас идут переговоры относительно окончательного формата трибунала и круга государств, которые выступят его сооснователями", – добавил Смирнов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)