Малюська заявил, что впервые в истории средства центробанка одной страны могут передать другой – Украине

"В первую очередь речь идет об активах Центробанка и так называемого Фонда благосостояния – это примерно до $500 млрд, которые находятся на счетах в США, Великобритании и Евросоюзе. Это ключевая цель номер один с точки зрения потенциальной скорости и количества средств, которые можно получить", – сказал он.
Министр отметил, что механизм сложный и "еще не было исторических аналогов, чтобы средства центробанка забирались у одной страны и передавались другой".
"Это сложная история: нужно будет снять суверенный иммунитет с таких счетов, и это, скорее всего, потребует заключения отдельного международного договора. Но сама концепция, ее наработка, продвижение и наработка юридических документов – этим занимается правительство [Украины]", – объяснил Малюська.
На вопрос, есть ли риски, что взыскать средства Центробанка РФ не удастся, он ответил, что "риски существуют всегда".
"Это вопрос вероятности. Я думаю, что риски неудачи не слишком велики, учитывая, насколько далеко зашла активная фаза войны и как далеко зашли в позиционировании наши партнеры Запада. Этого действительно раньше не случалось – на международном уровне подобных договоров не было. Мы будем первыми. Но мы во многом первые. Поэтому, наверное, и здесь можем добиться своей цели", – считает Малюська.
По его словам, "вопросы в деталях".
"Они важны: какой круг средств и в каких странах будет конфискован и как они будут распределяться. Это уже вопрос большого дискуссионного блока. Но сама цель поддержку найдет. К примеру, последний публичный месседж на эту тему озвучил глава дипломатии Евросоюза [Жозеп Боррель]. Он сказал, что валютные резервы РФ, размещенные за границей, действительно должны быть переданы Украине. Это правильный месседж, вот мы его и продвигаем, предоставляя юридические предложения", – отметил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале масштабной войны РФ против Украины Евросоюз и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.