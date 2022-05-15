Малюська заявил, что впервые в истории средства центробанка одной страны могут передать другой – Украине

"В первую очередь речь идет об активах Центробанка и так называемого Фонда благосостояния – это примерно до $500 млрд, которые находятся на счетах в США, Великобритании и Евросоюзе. Это ключевая цель номер один с точки зрения потенциальной скорости и количества средств, которые можно получить", – сказал он.

Министр отметил, что механизм сложный и "еще не было исторических аналогов, чтобы средства центробанка забирались у одной страны и передавались другой".

"Это сложная история: нужно будет снять суверенный иммунитет с таких счетов, и это, скорее всего, потребует заключения отдельного международного договора. Но сама концепция, ее наработка, продвижение и наработка юридических документов – этим занимается правительство [Украины]", – объяснил Малюська.

На вопрос, есть ли риски, что взыскать средства Центробанка РФ не удастся, он ответил, что "риски существуют всегда".

"Это вопрос вероятности. Я думаю, что риски неудачи не слишком велики, учитывая, насколько далеко зашла активная фаза войны и как далеко зашли в позиционировании наши партнеры Запада. Этого действительно раньше не случалось – на международном уровне подобных договоров не было. Мы будем первыми. Но мы во многом первые. Поэтому, наверное, и здесь можем добиться своей цели", – считает Малюська.

По его словам, "вопросы в деталях".

"Они важны: какой круг средств и в каких странах будет конфискован и как они будут распределяться. Это уже вопрос большого дискуссионного блока. Но сама цель поддержку найдет. К примеру, последний публичный месседж на эту тему озвучил глава дипломатии Евросоюза [Жозеп Боррель]. Он сказал, что валютные резервы РФ, размещенные за границей, действительно должны быть переданы Украине. Это правильный месседж, вот мы его и продвигаем, предоставляя юридические предложения", – отметил министр.

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