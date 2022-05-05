В "Дії" добавили возможность подачи заявки на компенсацию работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Предприниматель, предоставивший работу внутренне перемещенному лицу с заработной платой не ниже минимальной, может рассчитывать на выплату государством 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного в течение двух месяцев.

Для этого нужно:

стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или за весь 2021 год;

не быть бюджетной организацией или фондом социального страхования.

"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПЛ – это часть стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они могут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. В свою очередь бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", – отметили в министерстве.