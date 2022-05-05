В "Дії" добавили возможность подачи заявки на компенсацию работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Предприниматель, предоставивший работу внутренне перемещенному лицу с заработной платой не ниже минимальной, может рассчитывать на выплату государством 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного в течение двух месяцев.
Для этого нужно:
"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПЛ – это часть стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они могут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. В свою очередь бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", – отметили в министерстве.
5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.
25 апреля министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что с 24 февраля более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.