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В "Дії" добавили возможность подачи заявки на компенсацию работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц

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Предприниматель, предоставивший работу внутренне перемещенному лицу, может рассчитывать на выплату государством 6,5 тыс. грн
Предприниматель, предоставивший работу внутренне перемещенному лицу, может рассчитывать на выплату государством 6,5 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

На портале и в приложении "Дія" добавили возможность подачи заявки на компенсацию работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом 5 мая в Telegram сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Предприниматель, предоставивший работу внутренне перемещенному лицу с заработной платой не ниже минимальной, может рассчитывать на выплату государством 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного в течение двух месяцев.

Для этого нужно:

  • стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • представить налоговую отчетность за четвертый квартал 2021 года или за весь 2021 год;
  • не быть бюджетной организацией или фондом социального страхования.

"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПЛ – это часть стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они могут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. В свою очередь бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", – отметили в министерстве.

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

25 апреля министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что с 24 февраля более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Теги: Украина, экономика, трудоустройство, переселенцы, перемещенные лица, война России против Украины, предприниматели, приложение Дія, компенсация
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